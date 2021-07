Droom motor-broers spat uiteen door Alzheimer: samen met pa een rondje rijden zit er niet meer in

Een motorrit met hun vader zit er niet meer in (Foto: Bersama Together)

Het was de droom van de broers Richard en Jeffrey Krijgsman uit Hengelo: motorrijden met hun vader. Maar nét toen ze alle drie hun motorrijbewijs hadden gehaald, werd hun vader ziek. Bij hem werd Alzheimer geconstateerd. En dus zit die langgekoesterde gezamenlijke motorrit er niet meer in.

"Je leven wordt over de kop gegooid. De ene week is het nog heel normaal, de andere week krijg je te horen dat je vader die diagnose heeft. Dat grijpt je aan", zegt Richard.

'Dringend geadviseerd om niet meer te rijden'

"Sinds hij de diagnose heeft gekregen, is hem dringend geadviseerd om niet meer te rijden. Dat is, denk ik, vanzelfsprekend voor de symptomen die bij de ziekte horen."

Nu zamelen ze, met behulp van de motor en een speciale website, geld in voor het Alzheimerfonds. "Ons hoofddoel is om meer bekendheid te geven aan de ziekte dementie. Dat doen wij in ons geval met onze passie: al motor rijdend."

Kleinere acties

"Het rond rijden is meer voor de bekendheid. Als we een keer tanken of op een terrasje zitten, delen we kaartjes uit. Daarop staat onze boodschap", legt Jeffrey uit, Daarnaast wordt op de kaartjes verwezen naar hun website.

"We zijn bezig om allerlei kleinere acties op te zetten", vertellen de broers. Voorbeelden zijn fotoshoots, bedrijven die om een fooi of kleine bijdrage vragen of een kapper die om een schenking vraagt. Hoeveel geld de broers willen inzamelen? "We zouden 25.000 euro willen inzamelen in een jaar. Misschien is dat te veel of te weinig. Ik heb geen idee."

Zie voor meer informatie: www.bersamatogether.nl