Onze olympiërs vannacht en morgen: Van der Breggen op jacht naar titelprolongatie

Anna van der Breggen

Om 06.00 uur begint de wegwedstrijd bij de wielrensters. Anna van der Breggen verdedigt daar haar olympische titel, die ze vijf jaar geleden in Rio de Janeiro behaalde. De Zwolse behoort nu opnieuw tot de kanshebbers, maar dat geldt ook voor de andere rensters van de Nederlandse equipe: Marianne Vos, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering.

"We weten allemaal dat we niet tegen elkaar moeten rijden", zegt Van der Breggen daarover. "Soms kan dat vervelend voor jezelf zijn. Voor mij was dat het geval bij de WK in Yorkshire bijvoorbeeld toen Annemiek in de aanval was en zij heeft dat andersom net zo goed gehad; dat je niet kunt laten zien hoe goed je die dag bent. Dat risico is er en we hebben laten zien dat dat nooit een probleem is geweest."

Start: 06.00 uur (Nederlandse tijd)

Van der Breggen is tevens de regerend wereldkampioen (Foto: Orange Pictures)

Sanne en Lieke Wevers

Bij het turnen staan vandaag de kwalificatie voor de finale van de landenwedstrijd, de meerkampfinale en de toestelfinales voor vrouwen op de rol. Er wordt in het Ariake Gymnastics Centre in vijf subdivisies geturnd. De Nederlandse vrouwen, mét de Oldenzaalse zussen Lieke en Sanne Wevers, komen uit op de toestellen balk, sprong, vloer en de brug met ongelijke leggers.

In 2016 deed er ook een Nederlands vrouwenteam mee aan de Spelen. TeamNL haalde de finale in de landenwedstrijd, voor het eerst dat een Nederlands team dat lukte. Daarin kwam de ploeg uit op een totaalscore van 172,447 punten, wat goed was voor de zevende plaats in het eindklassement. Daarnaast beleefde Sanne Wevers individueel haar ultieme moment van glorie: ze werd in Rio olympisch kampioene op de balk.

Start: 08.10 uur (Nederlandse tijd)

Sanne en Lieke Wevers komen in actie bij de kwalificatie van het turntoernooi (Foto: Orange Pictures)

Martine Smeets

Ook de Nederlandse handbaldames komen in Tokio voor het eerst in actie. Met Martine Smeets uit Geesteren in de gelederen opent de regerend wereldkampioen het toernooi tegen gastland Japan. Wie de wedstrijd live wil zien moet geduld hebben óf de wekker zetten, want het duel vangt komende nacht om 02.00 uur aan.

De twaalf deelnemende landen zijn verdeeld over twee groepen. Oranje is ingedeeld bij Japan, Korea, Angola, Noorwegen en Montenegro. De andere groep bestaat uit Spanje, Brazilië, ROC (Rusland), Zweden, Hongarije en Frankrijk.

Start: 02.00 uur (Nederlandse tijd)