FC Twente-aanvaller Misidjan dreigt competitiestart te missen

Virgil Misidjan in actie tegen HSC'21 (Foto: Orange Pictures)

"De kans bestaat dat Virgil de start van de competitie nog niet haalt", geeft trainer Ron Jans aan. Voor FC Twente begint het seizoen op zaterdag 14 augustus met de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Misidjan kwam deze zomer transfervrij over van PEC Zwolle, waar hij in een half jaar tijd goed was voor vier treffers en drie assists.

Nieuwe tegenvaller

De blessure van Misidjan is een nieuwe tegenvaller voor FC Twente, dat eerder deze voorbereiding al aanvaller Jody Lukoki (zware knieblessure) en verdediger Kik Pierie (rugklachten) zag afhaken. Ook aanvoerder Wout Brama is momenteel nog niet inzetbaar. "De situatie van Wout bekijken we van dag tot dag", aldus Jans.

Debuut Van Wolfswinkel

De nieuwste aanwinst Ricky van Wolfswinkel kan morgen in de oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag al wel zijn eerste minuten voor FC Twente gaan maken. De voormalig spits van onder meer Vitesse kwam deze week transfervrij over van FC Basel. Ook aanwinst Manfred Ugalde maakt in Den Haag zijn debuut. Twente en ADO spelen zaterdag twee wedstrijden, een van 75 minuten en een van 45. Vorige week oefenden de Tukkers tweemaal een uur tegen PEC Zwolle.