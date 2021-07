Skatend Deventer komt al decennialang samen bij Burnside: "Mensen zijn hier opgegroeid"

"M'n tweede thuis", zegt skater Lars de Weerd liefkozend over deze plek. "Ik kom hier al zo lang. Als skater ben je sowieso altijd weg van huis, dus dan is het fijn om een park te hebben waar je mensen goed kent en kunt chillen. En dat is hier voor heel veel mensen wel het geval."

Burnside begon in 1988 als skatewinkel in het centrum van Deventer. Tien jaar later werd de shop gecombineerd met een indoor skatepark. De binnenstad werd ingeruild voor het Havenkwartier. Inmiddels komen rijders uit heel Nederland naar deze baan om te skaten.

Skateboardles

"Voor skatend Deventer is Burnside heel belangrijk. We hebben nog geen buitenskatepark. Alleen wat obstakeltjes die door de gemeente zijn neergezet. Iedereen is hier altijd naartoe gegaan en ook een beetje opgegroeid. Als kind keek je naar de grote gasten die je inspireerden. Zo is het bij mij ook gegaan."

Zelf skateboardt Lars er al sinds z'n elfde en is altijd blijven plakken. Inmiddels geeft hij ook skateboardles bij Burnside. "Het is een sport die je helemaal in je eentje doet, maar met iedereen om je heen. Ik ben hier zeker nog wel tien jaar, denk ik. Gewoon af en aan."

