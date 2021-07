Go Ahead Eagles speelt gelijk in oefenduel met Vitesse

De formatie van trainer Kees van Wonderen is daardoor nog op zoek naar de eerste zege van de voorbereiding. Twee weken geleden ging Go Ahead met 1-0 onderuit in het oefenduel met Heracles Almelo.

Vitesse op voorsprong

In de ontmoeting met Vitesse kwamen de Arnhemmers in de 37ste minuut op voorsprong door toedoen van Oussama Darfalou, die met het hoofd voor de 0-1 zorgde. Vlak daarvoor was Jacob Mulenga namens Go Ahead dicht bij de openingstreffer, maar de Zambiaan zag zijn lob op de lat belanden.

Giovarni Sluiter viert de 1-1 met Jacob Mulenga (Foto: Orange Pictures)

Sluiter brengt Deventenaren langszij

Toch duurde het niet lang voordat Go Ahead de stand weer in evenwicht wist te brengen, want op slag van rust rondde Giovarni Sluiter vakkundig een solide Deventer aanval af: 1-1. Na rust kregen beide ploegen, die de nodige wissels doorvoerden, nog kansen op een tweede treffer maar uiteindelijk werd er niet meer gescoord op sportpark De Woldermarck.