Voertuigen en schuur vatten vlam, brandweer IJsselland en Twente druk met blussen

De scootmobiel in Deventer stond tegen een woning in de Verwerstraat aan. De brand was zo hevig, dat de voorkant van de woning beschadigd raakte. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Volgens de politie is de brand ontstaan door een technisch mankement. Niemand raakte gewond. Van de scootmobiel is weinig over.

Schade aan een woning in de Verwerstraat in Deventer (Foto: Persbureau Noord Nederland)

Zwolle

Rond tien voor half twaalf kregen brandweer en politie in Zwolle een melding van een autobrand in de Isaac van Hoornbeekstraat. De brand was snel geblust, maar de auto liep wel flinke schade op. Bij de auto werd ook een aanmaakblokje ontdekt, deze is door de politie meegenomen als mogelijk bewijsstuk in een onderzoek naar brandstichting.

Het is de tweede autobrand in een week tijd in Zwolle. In de nacht van dinsdag op woensdag ging er nog een auto in vlammen op in de Buxtehuddestraat.

Autobrand in Zwolle (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Lonneker

Vrijdagavond heeft ook een aangebouwde schuur bij een woning aan de Oldenzaalsestraat in Lonneker vlam gevat. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om de brand te blussen en schaalde op naar middelbrand. De bewoners werden door de politie in veiligheid gebracht. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. De brandweer adviseerde om bij hinder ramen en deuren te sluiten.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De schuur heeft forse schade opgelopen en de brandweer is tot ongeveer twaalf uur vannacht bezig geweest met nablussen.