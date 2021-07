Van der Breggen wist niet dat Oostenrijkse nog voorop reed: "Eigenlijk zou je moeten tellen"

De Nederlandse wielrensters wisten niet dat Anna Kiesenhofer nog voor het peloton reed in de olympische wegwedstrijd. De Oostenrijkse pakte zondag goud door solo over de streep te komen.

Vroeg in de wedstrijden ontsnapten er drie wielrensters uit het peloton. Later werden er twee teruggepakt. De Nederlandse ploeg van bondscoach Loes Gunnewijk was Kiesenhofer 'vergeten'. Toen Annemiek van Vleuten als tweede over de streep kwam, dacht ze dat ze goud had gewonnen.

Geen communicatie

"Dit is het enige kampioenschap zonder communicatie", verklaart de Zwolse Anna van der Breggen tegenover de NOS. "Eigenlijk zou je moeten tellen hoeveel er terugkomen en hoeveel er nog voorop zitten. We kunnen wel naar de auto om informatie te halen. Dat hebben we ook wel gedaan, maar in de finale doe je dat niet meer."

Verwarring

"Ik heb wel een beetje proberen te tellen en ik dacht: volgens mij hebben we nu iedereen", aldus de onttroonde kampioen. "Er was ook wat verwarring: op een bord zagen we ook dat de achterstand één minuut en 35 seconden was. Volgens onze berekeningen was dat goed, want dan zouden we het halen. Maar dat bleek de voorsprong van de koploper op het groepje daarachter. Het was van meerdere kanten verwarrend. En dan gebeurt zoiets."

Van der Breggen kende winnaar niet

Van der Breggen werd ook volledig verrast door de prestatie van winnares Kiesenhofer: "Ik kende haar eigenlijk niet, dus dat hebben we wel onderschat." Toch wil de Zwolse het geen echte fout van Nederland noemen. "In hoeverre kun je het fout doen als je iemand niet kent? Het was heel verwarrend. We pakten de Poolse en de Israelische terug en voor ons gevoel reden we toen voor de winst. En uiteindelijk is dat niet zo. Dat is gewoon heel jammer."