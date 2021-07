Botulisme in retentiegebied Kristalbad in Hengelo; tientallen dode watervogels geborgen

De dode vogels dreven langs de waterkant en op open water. Tot nu toe zijn er ongeveer vijftig dode vogels uit het water gevist. Het gaat om slobeenden, nijlganzen, talingen, meerkoeten en een meeuw. Dode vissen zijn voor zover bekend (nog) niet gevonden. Waterschap Vechtstromen probeert alle dode dieren uit het water te halen en daarmee nieuwe bacteriële besmettingen van andere watervogels en eventueel vissen te voorkomen.

De dierenambulance nam gisteren al twaalf vogels met verlammingsverschijnselen mee. Ook deze dieren zijn inmiddels bezweken.

Tientallen dode watervogels waaronder veel eenden uit water gehaald (Foto: News United / Dominique Gemser)

Honden aanlijnen

Het gebied gebied blijft open voor bezoekers, maar iedereen wordt met klem aangeraden niet in het water te gaan en honden aangelijnd te houden. Ook moet je dode dieren niet aanraken als je die in het rententiegebied ziet, zegt een woordvoerder van het waterschap. De bacterie die botulisme veroorzaakt, verspreidt zich via kadavers van dieren die in het water of langs de waterkant blijven liggen.

Dode watervogels worden uit het Kristalbad gehaald (Foto: RTV Oost)

Dode dieren niet aanraken

Wie dode vogels ziet in het Kristalbad hoeft dat niet te melden, morgen kijkt het waterschap opnieuw of er dode watervogels zijn. Het is nog niet bekend om welke vorm van botulisme het gaat. Om dat vast te stellen zijn monsters naar het laboratorium in Lelystad gestuurd. Er zijn zeven varianten van botulisme. Een van deze zeven varianten is ook mensen gevaarlijk. Tot bekend is om welke variant het gaat wordt op safe gespeeld en gelden de waarschuwingen om niet in het water gaan en dode dieren niet aan te raken.