Koloniën van Weldadigheid nu werelderfgoed, maar Overijssel valt buiten de boot: "Minder instagramable"

Dat Willemsoord officieel buiten de boot valt, is wel een 'beetje jammer', zegt lokaal uithangbord Arjan Stroeve. "Dat is het eerste antwoord; het tweede antwoord is dat we met zijn allen zeggen dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Er komen geen bordjes te staan waarop staat: hier begint het officiële Unesco-gebied."

Stroeve is behalve uitbater van het lokale eetcafé De Steen, ook oprichter van de Stichting Weldadig Oord - die het verhaal uitdraagt achter de Koloniën in Zuidwest Drenthe en Noordoost-Overijssel.

Niet zo 'instagramble'

Stroeve weet wel waaraan het ligt, dat Willemsoord en ook Ommerschans buiten de boot vielen: "Wij hebben wat minder zaken die instagramable zijn, waarvan je zegt: daar moet ik mee op de foto."

Die 'zwakte' hebben ze zelf ook ingezien, zegt Stroeve. "Vandaar dat wij het meer in de beleving zoeken." Zo is er een audiotour en kun je met een VR-bril zelfs een virtueel kijkje nemen in het Willemsoord van 200 jaar terug.

Willemsoord hè, dar moet je een keer gezien hebben voordat je sterft. Arjan Stroeve

Stroeve verwacht dat het etiket van werelderfgoed wel wat extra toerisme teweeg gaat brengen. Ook in Willemsoord. "De zeven Koloniën zeggen: we zijn met zijn allen werelderfgoed. Ik verwacht overigens niet dat het echt massatoerisme zal worden. Want je moet wel écht wat hebben met geschiedenis wil je er een bezoek aan brengen."

Piramides, Chinese Muur, Willemsoord!

Maar opgenomen worden in die lijst, ja dat is wel wat. "Het is toch een soort officieel, onafhankelijk stempel", zegt Stroeve. "Iedereen kan wel roepen dat je een hele leuke, bijzondere geschiedenis hebt, maar als je een Unesco-stempel hebt, dan sta je in hetzelfde rijtje als de piramides en de Chinese Muur. En Willemsoord hè, dat moet je een keer gezien hebben voordat je sterft."