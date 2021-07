Waarom tientallen dode vogels in Kristalbad snel geruimd moeten worden: "Naar om te zien"

Ook gisteren werden al tientallen vogels uit het water tussen Enschede en Hengelo gevist. "De teller staat nu op 62 dieren, maar we verwachten dat er nog tientallen bij zullen komen", zegt Andras Koops van Waterschap Vechtstromen. Vlak daarna meert een boot aan, van waaruit medewerkers van het waterschap een ton vol nieuwe, dode vogels uitladen. Ze schatten er zo'n vijftig gevangen te hebben.

Botulisme is een ziekte die veroorzaakt wordt door bacteriën. Die bacteriën maken een zogenoemde toctische stof aan, die voor veel watervogels dodelijk is. "De combinatie van een hoge temperatuur, zuurstofarm water en stilstaand, ondiep water, zorgen ervoor dat botulisme zich kan ontwikkelen", vertelt Andras Koops van Waterschap Vechtstromen.

Snel ruimen

"De dode dieren moeten zo snel mogelijk uit het water worden gehaald", vertelt Koops. "De dode dieren kunnen namelijk een bacteriebron zijn voor gezonde vogels. Een aantal dieren ligt ook verstopt in het riet. Dat is hun natuurlijk gedrag als ze ziek worden, dan kruipen ze in het riet. Daarom gaan we ook met de boten rietkraag voor rietkraag en plas voor plas langs."

De watervogels bezwijken veelal aan het botulisme. Koops: "Het is naar om te zien. Je ziet dat de kop van de vogels wat schuin hangt, dat de veren wat uitstaan en je ziet dat het dier ook niet weggaat. Het dier zou nu moeten vluchten, want ik ben veel te dichtbij, maar daar heeft hij de kracht niet meer voor. De botulisme zorgt voor de verlammingsverschijnselen."

Vrij uitzonderlijk

Zo'n massale vogelsterfte als nu is vrij uitzonderlijk, zegt Koops. "Het komt niet heel regelmatig voor. We treffen dit één á twee keer per jaar aan in ons hele werkgebied, dus in heel Twente en Zuidoost-Drenthe."

Het is nog niet bekend om welke vorm van botulisme het gaat. Om dat vast te stellen zijn monsters naar het laboratorium in Lelystad gestuurd. Tot bekend is om welke variant het gaat, gelden de waarschuwingen om niet in het water gaan en dode dieren niet aan te raken.