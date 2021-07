Trucker Johan gaat de wereld over met zijn 'teabag-challenge': "Gekkenwerk toch?"

Oke, even terug naar het begin. De 'teabag-challenge'? Johan zag het voorbij komen in een Fins filmpje en dacht: dat ga ik ook eens proberen op een rustig moment. En wat dan precies? Nou, met zijn 25 meter lange truck achterwaarts inparkeren, zo strak langs een glas heet water dat je er vanaf het alarmlicht een theezakje in kunt laten zakken.

Bekijk hier de beelden, da's misschien duidelijker:

Het ging meteen de eerste keer al goed, lacht Johan. Of nou ja, bijna goed. "Want dit is een bierglas en geen theeglas. Daar mocht ik van mijn vrouw niet mee proberen, ze was bang dat die theeglazen zouden sneuvelen. Bierglazen had ik een doos van staan voor de rommelmarkt, maar die ging niet door. Glazen zat, dus."

Werk gaat voor

Maar toen de eerste poging meteen slaagde moest er toch een theeglas komen. Poging twee mislukte net, poging drie slaagde maar stond niet mooi op de film. "Alleen de wielen er op, da's jammer." Van een nieuwe poging kwam het niet meer: "De baas belde dat ik een palletje op moest halen, dan gaat het werk dus voor."

Johan in zijn extra lange combinatie: "Je bent een uitzondering op de weg" (Foto: Maarten Ebrecht)

Leuk gespeeld, maar de plicht roept. En het filmpje van die eerste geslaagde poging toch maar op Facebook. Toch wel een beetje trots: "Ja, ik heb daar skik van. Ik werk al dertig jaar voor deze baas, maar rijd nu een half jaar op deze lange combinatie. Dan ben je toch een uitzondering op de weg. Laatst moest ik anderhalve kilometer achteruit, dan ben je even bezig hoor. Maar dat vind ik machtig mooi."

Wereldwijde vriendschappen

Op zijn Facebookpagina doet zijn video het ondertussen meer dan aardig. "Ik kreeg ineens vriendschapsverzoeken overal vandaan. Uit Zweden, Finland, noem maar op. Ik dacht eerst nog: hoe komen ze toch bij mij? Toen zag ik dat die video al duizenden keren gedeeld was." Inmiddels is de video ruim 14 duizend keer gedeeld, een wereldwijde viral video: "Haha ja, gekkenwerk toch?"