Rallyteam terug uit Valkenburg aan de Geul: "Dat was niet leuk om mee te maken"

"Het was een goed gevoel, dat we er spullen naartoe konden brengen. Maar het was teleurstellend om te zien hoe met de vrijwilligers daar werd omgegaan." Een dag na de hulpactie blikt Eddy Bosch van Rallyteam Different uit Wijhe terug.

Bosch was zaterdag met tien kompanen met twee vrachtwagens en een busje vol hulpgoederen naar het Zuid-Limburgse Valkenburg afgereisd om daar spullen af te leveren voor de slachtoffers van de watersnood van ruim een week geleden.

'Niet leuk'

"De manier waarop het daar ging was niet leuk om mee te maken", zegt hij na terugkomst uit Limburg. "We kregen een plek in de kerk aangewezen om even een kopje koffie te drinken, maar toen merkten we dat de mensen daar echt tegengewerkt werden", zegt Bosch.

"We zouden een busje met wat eerste spullen bij de kerk uitladen en de rest in een loods opslaan. Maar toen het busje bij de kerk arriveerde, stonden de vrijwilligers buiten. De mis van de volgende dag moest voorbereid worden." Alle goederen zijn uiteindelijk achtergelaten in een loods.

'Behoorlijk in de kou'

Vrijwilligster Ramona, die sinds dag één van de wateroverlast met een groep van enkele tientallen vrijwilligers hulp verleent vanuit de plaatselijke Kloosterkerk, onderschrijft dat. "We zijn niet echt de kerk uitgezet maar we voelen ons behoorlijk in de kou staan. Vanmiddag hebben we een gesprek met de burgemeester. We voelen ons tegengewerkt door de gemeente, ze doen of we helemaal niet bestaan. Terwijl we vanaf het begin zoveel doen voor de mensen die getroffen zijn. Het kerkbestuur steunt ons ook volledig."

Bosch en de zijnen zetten vorige week via sociale media een inzamelingsactie op voor de slachtoffers van de watersnood in Valkenburg. Dat leverde zoveel respons op, dat een paar dagen later de actie werd gestopt. Er werd een grote hoeveelheid meubelen, witgoed, schoonmaak- en levensmiddelen ingezameld dat dus zaterdag richting Limburg is vervoerd.

Gemeente: iets genuanceerder

Volgens een woordvoeder van de gemeente Valkenburg aan de Geul ligt het allemaal iets genuanceerder. "De burgemeester reed daar zelf langs zaterdag en vond het er nogal chaotisch aan toe gaan. Toen is hij naar binnen gegaan om te vragen of hij kon helpen, maar dat was niet nodig zei men. En het klopt dat de pastoor de kerk nodig had voor de dienst van de volgende dag."

Het gesprek van vanmiddag is volgens de woordvoerder niet specifiek met de mensen van de Kloosterkerk. "Er is een gesprek met meerdere instanties die allerlei goedbedoelde hulpacties op touw hebben gezet, Niet alleen met de Kloosterkerk."