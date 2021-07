Streep door meerdaagse festivals in Overijssel: "Een zware domper"

Het kabinet zet vanwege de besmettingsrisico's een streep door meerdaagse festivals in Nederland. Tot 1 september zijn festivals van meer dan één dag met overnachting niet toegestaan. Dat betekent dat onder meer Freshtival in Enschede niet doorgaat. Ook voor de Megaparty in Weerselo, dat overigens geen overnachtingen heeft, is er grote onzekerheid over het doorgaan. "Het is heel moeilijk uit te leggen."

Freshtival stond gepland voor 13, 14 en 15 augustus. Het festival op Het Rutbeek in Enschede zou dit jaar zo'n 50.000 bezoekers trekken.

De organisatie van Freshtival weigert RTV Oost te woord te staan, maar laat tegenover 1Twente weten: ""De verslagenheid is groot. We zijn niet verrast. Na de laatste persconferentie van begin deze maand hadden we al veel vragen of het festival wel door kon gaan", zegt festivaldirecteur Eric van Oosterbaan.

Freshtival moet de boel nu annuleren. "Maar hopelijk kunnen we nog wel wat kleine, eendaagse evenementen organiseren", zegt Van Oosterbaan tegen de omroep.

Megaparty Weerselo

Ook de Megaparty in Weerselo zou dit jaar een meerdaags festival zijn, op 20, 21 en 22 augustus. Maar voor organisator Tom Leuveld heeft de persconferentie van zojuist meer vragen dan antwoorden opgeroepen. "We zijn een meerdaags festival, maar we hebben geen camping of overnachtingen."

Voor ééndaagse festivals is er nog geen duidelijkheid. Het kabinet wil op 13 augustus laten weten of ze door kunnen gaan. Leuveld: "Alle drie de dagen hebben we een los programma, maar we weten nu nog steeds niet of het festival door mag gaan of niet."

Leuveld zit duidelijk in zijn maag met de onzekerheid. "Dit is voor je kaartverkoop ook funest. Wij willen graag duidelijkheid. Voor de evenementenwereld is dit allemaal heel moeilijk uit te leggen."