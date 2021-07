Aziatische toeristen ontbreken deze zomer in Giethoorn: "Internationale markt is lastig"

Esselbrugge kwam jaren geleden in actie om meer toeristen naar Giethoorn te krijgen. Ze maakte Chinezen warm voor een bezoek aan het waterrijke gebied. Het werd een succes, Giethoorn werd massaal bezocht door Aziaten. Maar door corona is het nu wel erg rustig in het 'Hollands Venetië'. En dat zal voorlopig nog wel even duren. "De komende jaren verwacht ik dat er weinig Chinezen van het vasteland gaan uitreizen", legt Esselbrugge uit. "Omdat ze in het kader van corona zo min mogelijk bewegingen mogen maken die niet noodzakelijk zijn. Op een studiereis na of een zakelijke reis valt een reis naar Giethoorn daar niet onder."

Aziaten in Giethoorn (Foto: Archieffoto RTV Oost)

Minder Chinese toeristen hoeft voor Giethoorn niet per se een groot probleem te zijn, verwacht Esselbrugge. "Het betekent vanaf oktober een mindere bezetting in met name de B&B's en de hotels, maar dat is niet alleen afhankelijk van de Chinese gasten. Dat hangt van het internationale reisverkeer af."

Na herfstvakantie onzekerheid

Voor de komende weken zijn de vooruitzichten qua bezetting nog prima, maar na de herfstvakantie zijn er veel vraagtekens. Esselbrugge: "Blijven we dan de Nederlanders, Belgen en de Duitsers krijgen? Gelukkig staan we straks weer op code geel, maar in hoeverre zijn we nog dieprood? Hoelang blijft het mogelijk om nog te reizen zonder reisbeperkingen? Laat iedereen zich vaccineren of niet? Geldt vaccineren ook voor buitenlandse gasten of moeten ze om de twee dagen testen? Dan gaan mensen niet op pad, daar ben ik van overtuigd."

Omdat er nog zoveel onduidelijkheid is, verwacht Esselbrugge dat de ondernemers in Giethoorn zich zullen aanpassen. "Ik denk dat er veel bedrijven de keuzen maken om beperkter open te gaan of we moeten met elkaar overleggen dat we niet de hele week opengaan. Zoiets. Voor Nederlandse, Duitse en Belgische gasten blijven we open, al zullen die in de periode vanaf oktober minder reizen."

Flexibiliteit gevraagd

Door de vele onzekerheden over internationale reizen, moeten Esselbrugge en collega-ondernemers in Giethoorn flexibel blijven. "De internationale markt is lastig. Voorheen konden we veel lange termijn plannen, dat is wat je als ondernemer graag doet. Je moet je roosters gereed hebben, omdat je je bezetting goed geregeld wilt hebben. Nu is het veel korte termijn werk. Dat maakt het lastig. Chinezen moeten een visum aanvragen, je boekt minimaal zes tot acht weken. Nederlanders beslissen misschien vandaag dat ze voor een paar dagen op vakantie gaan naar Giethoorn. Dat is anders."

Volgens Esselbrugge zullen sommige Giethoorners blij zijn met de afwezigheid van de Chinezen. "Maar vergeet niet dat ze in hele andere seizoenen reizen. In de zomervakantie en bouwvak hadden we sowieso al minder buitenlandse gasten. Daar zie je geen groot verschil. Later wel, omdat ze van oktober tot Pasen onze accommodaties vulden. Ik denk dat sommigen het fijn vinden dat het wat rustiger is in het dorp. Maar helemaal rustig zullen ze ook niet zo leuk vinden."