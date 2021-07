Geen zorgen bij camping na wegvallen Duitse kampeerders: "Alle plekken weer verhuurd"

Vorige week werd bekend dat de regels voor Duitsers die naar Nederland op vakantie willen, aangescherpt zijn. Alleen Duitse gasten die gevaccineerd zijn, kunnen nog komen zonder beperkingen bij terugkomst. Kinderen vanaf zes jaar moeten bij terugkomst vijf dagen in quarantaine. Daarna moeten ze testen en bij een negatieve test mogen ze er weer op uit.

Bij De Kleine Wolf merkten ze het direct. "?We hebben de afgelopen dagen, toen bekend werd dat Nederland een hoog risicogebied werd, inderdaad Duitse gasten gehad die eerder zijn vertrokken", vertelt Kat. "Afgelopen zaterdag was onze wisseldag en zouden we een aankomst hebben van enkele Duitse gasten. Zij hebben ook besloten te annuleren. De mensen die wel komen, daarvan kunnen de kinderen in quarantaine en zijn de ouders volledig gevaccineerd."

Herfstvakantie nog onzeker

In de herfstvakantie is normaal gesproken de toestroom van Duitse toeristen nog groter. Kat: "Het is de vraag hoe zich dit gaat ontwikkelen. We krijgen nu al vragen over wat we doen op dat moment als Nederland dan nog hoog risicogebied is. We weten het op dit moment nog niet. We moeten het in de gaten houden. Misschien is de vaccinatiegraad dan een stukje hoger en ziet het er dan wat positiever uit, maar we durven het niet te zeggen."

De economische klap van het wegvallen van de Duitse toeristen is niet zo groot volgens de eigenaresse. "Het zijn er niet zoveel in de zomer, in het voorjaar en najaar zijn het er meer. De plekken die geannuleerd zijn, zijn allemaal weer verhuurd. De aanvraag onder Nederlanders is heel groot. Vol is vol, dus op een gegeven moment houdt het op."

'Lastiger aan regels houden'

Door het coronavirus probeert De Kleine Wolf de activiteiten vooral in de buitenlucht te organiseren. "We hebben een buitentheater aangeschaft, daar vinden de meeste activiteiten plaats. Vanavond is het lastig, een silent disco. Kunnen we het buiten houden of moeten we naar binnen? De weersverwachtingen zien er niet zo goed uit."

In het zwembad wordt met tijdsblokken gewerkt. "Daarnaast houden we ons aan de regels die in Nederland gelden. We merken dat gasten er steeds minder aan denken. We moeten soms zeggen: 'denk eraan om afstand te houden'. Of ouders die niet naar binnen kunnen, omdat we dan aan het maximum aantal mensen zitten. Toch is het belangrijk, want de besmettingen zijn nog hoog. We moeten ons best doen om uitbraken te beperken. Vorig jaar werden we door corona overvallen, nu kunnen we er beter mee omgaan."