Verdwenen testuitslagen en niet-bestaande locaties: klachten over coronatester Lead Healthcare

Rodetorenplein 15 in Zwolle was onterecht aangemerkt als testlocatie (Foto: Hielke Jan Borger / RTV Oost)

Esther Dauvillier uit Kampen liet zich woensdagochtend testen, zodat ze donderdag veilig naar Italië kon vertrekken. Maar omdat de testuitslag op zich liet wachten, vertrok ze die ochtend zonder geldig testbewijs. "In Duitsland hoef je op doorreis geen geldige test te laten zien, maar toen we donderdag aan het einde van de dag nog steeds geen bericht hadden, zijn we uitgeweken naar Zwitserland. Daar hebben we ons laten testen bij een huisarts en stonden we binnen een kwartier weer buiten met de uitslag."

Esther is niet de enige die problemen ondervond met testen bij Lead Healthcare Covid Services. Op facebook klagen tientallen mensen steen en been, en ze vinden veel weerklank. De klachten gaan over testuitslagen die te laat of niet binnenkomen, maar vooral ook over het gebrek aan communicatie door de testaanbieder.

Uitslag te laat

Vakantiegangers kunnen zich in juli en augustus via de overheidswebsite testenvoorjereis.nl gratis laten testen op corona. Die tests worden grotendeels uitgevoerd door commerciële testbedrijven, gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Per pcr-test krijgen deze bedrijven 64,25 euro en voor een antigeentest krijgen ze 19,25 euro. Over een van die partijen, Lead Healthcare Covid Services, wordt dus veel geklaagd.

Zo ook door Marlies Wassink uit Zwolle. Zij deed afgelopen vrijdag om 17.45 uur een test bij het bedrijf en moest tot maandag 10.00 uur wachten op de uitslag. "Ik heb zondag gemaild. Geen reactie. Maandagochtend hebben mijn vriend en ik beiden gebeld, geen reactie. Toen heb ik een negatieve recensie achtergelaten, en ineens kregen we de uitslag. Puur toeval denk ik. Ik ben normaal niet iemand van de slechte recensies, maar was het wachten nu wel beu."

Niet-bestaande testlocaties

Het vreemdste is misschien nog wel dat Lead Healthcare testen zegt aan te bieden op locaties waar helemaal geen testlocatie blijkt te zitten. Alleen al in Overijssel gebeurde dat afgelopen weekend drie keer, onder andere in Enschede. Ellen Kootstra wilde haar dochters laten testen, maar stond voor een dichte deur met daarop een briefje: "Door een fout op de website van het RIVM wordt u naar deze locatie doorgewezen. Helaas is dit geen testlocatie." Uiteindelijk moest ze 80 euro betalen bij een andere tester om toch nog op tijd op vakantie te kunnen.

Op de deur van een pand aan het Rodetorenplein in Zwolle hing eenzelfde soort briefje: "In dit pand zit geen testlocatie. Testlocatie Rodetorenplein 15 bestaat niet."

Ook in Losser kwamen mensen voor een dichte deur te staan. De drukkerij in het pand werd platgebeld door verbaasde en boze vakantietesters. "Heel vervelend", noemt de eigenaar het. "Voor die mensen, voor ons en voor de buren. Wij zijn een drukkerij en borduurderij, wij doen niks met COVID-testen." Voor hem valt niet te traceren hoe zijn adres op de overheidswebsite voor vakantietesters terecht is gekomen. "Ze zijn telefonisch niet bereikbaar. Tenzij je zestig wachtenden afwacht."

Gebrek aan communicatie

En dat is een structureel probleem. Niemand van de gedupeerden die RTV Oost sprak, wist contact te krijgen met het testbedrijf. Mirte Dijkman uit Enschede hing in totaal zes uur aan de lijn omdat ze na 48 uur wachten haar testuitslag nog steeds niet binnen had. "Ik stond constant in de wacht en werd er op het laatste moment uitgegooid." Nu, twee weken later, heeft ze haar uitslag nog steeds niet binnen.

Esther Dauvillier probeerde ook te bellen met Lead Healthcare. "De wachtrijen aan de telefoon waren 62, 74, 86. En ik las van veel mensen dat ze eruit gegooid werden of heel lang nummer 1 waren en dan verbinding verbroken. Dus ik heb dat niet eens geprobeerd." Van haar test bij Lead Healthcare heeft ze tot op heden niks gehoord. "Gelukkig konden we het anders oplossen en zit ik as we speak heerlijk op een terrasje in Parma. Maar ik ben wel benieuwd wat er nou met mijn stokje is gebeurd, zeg maar."

Ook RTV Oost probeerde meerdere keren contact te krijgen met Lead Healthcare COVID Services, maar slaagde daar niet in.