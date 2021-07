Beste wegwielrenster verdient eerbetoon, daarom Anna van der Breggen-bankje in Hassselt

Het feit dat Van der Breggen er gisteren in Tokio niet in is geslaagd haar olympische titel te prolongeren (ze werd onttroond door de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer) doet er voor Marijn de Vries niets aan af dat ze zo'n eerbetoon verdient.

Het Anna van der Breggen-bankje in Hasselt (Foto: RTV Oost)

De Vries ergert zich eraan dat heel Nederland op zijn kop staat voor Tom Dumoulin, maar dat er weinig over Anna wordt gepraat. Reden voor een guerilla-actie waarbij het bankje in Hasselt met een bordje werd gedoopt tot het 'Anna van der Breggen-bankje'.

