Zwolle wil splinternieuwe skatebaan, jaagt op Europese subsidies

En daarmee is de voltallige gemeenteraad van Zwolle het wel eens. De stad hecht belang aan een goede openbare sportvoorziening, waar jong en oud, beginners en professionals, skaters, BMX’ers en steppers gebruik van kunnen maken.

Het komend jaar gaat het college van burgemeester en wethouders in opdracht van de raad en in overleg met de gebruikers onderzoeken hoe de voorziening weer up to date gemaakt kan worden. Het overleg moet resulteren in een concreet plan van aanpak medio volgend jaar. De ChristenUnie Zwolle heeft voor de opdracht de steun van de voltallige raad meegekregen.

Europese subsidie

Raadslid Jolien Elshof van de ChristenUnie: “Wij vinden het heel belangrijk dat jongeren toegang hebben tot sport en bewegen, het liefst in de buitenruimte. En dat kan hier. Skaten is steeds populairder aan het worden, en in een groeistad als Zwolle is het heel belangrijk dat we een toegankelijke moderne en veilige skatevoorziening hebben. Dus er moet de komende tijd zeker wat gebeuren.”

De huidige skatebaan is volgens de gebruikers gevaarlijk, met barsten en gaten:

De kosten

De gebruikers zelf kunnen niet wachten, maar het grote probleem zijn de kosten. De aanleg van een nieuw park, dat dubbel zo groot is richting tweeduizend vierkante meter, gaat al gauw richting de miljoen euro kosten.

“Dat geld heeft de gemeente Zwolle niet in de portemonnee zitten”, zegt Elshof. Natuurlijk is er wel een spaarpotje voor onderhoud opgebouwd in de afgelopen jaren en kan de gemeente zelf wat extra bijdragen, maar dat is volgens haar niet voldoende.

Het is belangrijk dat jongeren toegang hebben tot sport en bewegen. Het liefst in de buitenruimte, de skatesport is daarvoor uitermate geschikt Raadslid Jolien Elshof ,ChristenUnie Zwolle

“We zullen daarom moeten onderzoeken of we in aanmerking komen voor subsidie vanuit Europa. Die opdracht hebben we aan het college meegegeven. Die subsidies zijn er, we zien op andere plekken in Nederland dat er moderne skatevoorzieningen met Europe

es geld gerealiseerd worden. Europa doet soms een flinke duit in het zakje, dus ik heb goede hoop dat we in Zwolle die kant op kunnen.”, zegt het Zwolse raadslid.

Wensen in kaart gebracht

Maar zover is het nog niet. Het komend jaar moeten eerst de mogelijkheden en wensen in kaart gebracht worden. In overleg met de gebruikers van de skatebaan moet de gemeente een gedegen plan voor het opknappen van het huidige complex maken.

De huidige skatebaan, die dateert uit 2004, is volgens de skaters die er regelmatig sporten sterk verouderd. Het binnenste gedeelte van de baan bestaat uit asfalt, dat er destijds wegens kostenbesparing door een wegenbouwer gestort is. Het asfalt is in tegenstelling tot beton gevaarlijk om op te rijden. Wie valt kan zich lelijk bezeren. En vallen gebeurt vaak omdat het park door de toegenomen populariteit te klein is geworden voor het aantal gebruikers.

Recht toe recht aan

“In coronatijd is de populariteit enorm gestegen”, zegt Hans Smits van skatewinkel Sparky. Hij is zelf vaak op de baan te vinden. "Je ziet regelmatig botsingen tussen gevorderde skaters en beginners. Mede omdat er asfalt ligt kunnen mensen zich dan lelijk bezeren. Het is een recht toe recht aan baan waar iedereen door elkaar heen rijdt. Er zijn geen afgescheiden ruimtes voor beginners en gevorderden. Dat levert geregeld botsingen en ongelukken op.”

“Het huidige park is met duizend vierkante meter echt te klein geworden voor de doelgroep”, vult Ruben Noorman aan. Samen met Smits mag ook hij het komend jaar zijn licht laten schijnen over de wensen voor een nieuw Zwols skatepark. Net zoals veel andere jongeren mogen doen.

Door corona en de Olympische spelen is skaten enorm populair geworden. De huidige baan in Zwolle is te druk geworden. Hans Smits, skateboarder

Er spelen volgens hem meerdere dingen. "De baan is niet alleen oud en versleten en zit vol gaten en kieren, maar ook het ontwerp is niet meer van deze tijd. Er zijn veel obstakels in het ontwerp, die niet meer beantwoorden aan de vraag van de moderne skaters."

Beide sporters zijn van mening dat de bouw van een geheel nieuw groter skatepark, dat volledig van beton is gemaakt, de beste keus voor Zwolle is.

“Het liefst zo groot mogelijk natuurlijk, maar een verdubbeling van de huidige duizend vierkante meter zou al heel mooi zijn”, zegt Noorman, “de ruimte is er in ieder geval in park De Wezenlanden”

Jeugd mag meepraten over nieuw plan

Het huidige skatepark is destijds gebouwd naar een ontwerp van Zwollenaar Erwin Riezebos, die zelf al meer dan 30 jaar een fanatiek skateboarder is.

“Vroeger kwamen skaters uit de wijde regio naar Zwolle, omdat het toen één van de grootste en mooiste banen van Nederland was. Dat is inmiddels wel veranderd. Tegenwoordig gaan de skaters verder weg, op zoek naar nieuwe banen met meer faciliteiten en uitdagingen."

Skatebaan Zwolle park de Wezenlanden toe aan vervanging (Foto: Marielle Beumer)

Situatie in Amsterdam

Bijvoorbeeld naar Amsterdam, waar hij zelf ook regelmatig te vinden is op de nieuwe skatebaan op Zeeburgereiland. Volgens hem een mooi, groot, modern en veilig alternatief.De baan in Amsterdam is ruim vierduizend vierkante meter groot en heeft zo’n twee miljoen euro gekost. “Het kan een mooi voorbeeld voor Zwolle zijn", zegt Riezebos. "De skatebaan is zo ontworpen dat iedereen er terecht kan. Er zijn duidelijke scheidingen aangebracht tussen de gebieden waar beginners en gevorderden hun sport kunnen beoefenen.”

Renoveren en uitbreiden van de huidige skatebaan in Zwolle is ook onderdeel van het onderzoek naar de mogelijkheden en blijft natuurlijk altijd een optie. Maar de ervaren skater hoopt dat de gemeente uiteindelijk bereid is om de portemonnee te trekken en kiest voor de aanleg van een compleet nieuwe baan.

“Dat is wat de jeugd wil, ik zal natuurlijk advies uitbrengen en wil best helpen met het ontwerp, maar de jeugd moet zelf beslissen wat ze graag willen. Ik hoop dat ze er in overleg met de gemeente een mooi plan voor gaan maken.”

Skatebaan Zeeburgereiland Amsterdam (Foto: Erwin Riezebos)

Op de vraag aan hem of een bedrag richting de één miljoen euro niet teveel is voor de bouw van een skatebaan in Zwolle reageert hij ze hij kort en bondig. “Nee, ik vind het weleens tijd worden. Skaten is enorm populair, het is een laagdrempelige sport waaraan iedereen mee kan doen en het verbindt jongeren onderling. Zeker nu het ook een Olympische sport is geworden neemt de populariteit alleen maar verder toe. Zwolle is toe aan een skatepark van een groot kaliber, als het kan en er is geld zet dan voor die miljoen euro een mooi park neer en prop niet alle plannen en ideeën op deze baan van duizend vierkante meter, dat zou zonde zijn.”