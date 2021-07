Onze olympiërs vannacht en morgen: laatste groepsduel voor Roord

Rachel Klamer

Rachel Klamer uit Beuningen gaat op voor haar derde Spelen. Triatlon staat sinds Sydney 2000 op de agenda van de Spelen. De olympische afstand bestaat uit 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen. De triatlonwedstrijden in Tokio worden gehouden op het Odaiba Marine Park. Vanavond om 23.30 uur staat de individuele wedstrijd voor de vrouwen geprogrammeerd.

Klamer was er negen jaar geleden al bij. Op de Spelen in Londen werd ze 36ste. Vier jaar later, in Rio de Janeiro, eindigde de Overijsselse op de tiende plaats. Dat was het beste resultaat ooit behaald door een Nederlandse triatlete. Naast Klamer is ook Maya Kingma van de partij voor Nederland.

Tijd: 23.30 uur

Rachel Klamer (Foto: Orange Pictures)

Voetbal

De Oranje Leeuwinnen spelen het laatste duel in de groepsfase en daarin is China de tegenstander. De wedstrijd wordt gespeeld in het International Stadium in Yokohama, ook wel bekend als het Nissan Stadion. Lijstaanvoerder Nederland is met vier punten al zo goed als zeker van de kwartfinales.

De Oldenzaalse Jill Roord stond de voorgaande twee duels in de basis. Ook FC Twente-speelsters Renate Jansen, Kika van Es en Lynn Wilms maakten al speelminuten voor de voetbaldames.

Tijd: 13.30 uur

Martine Smeets (Foto: Orange Pictures)

Handbal

Morgen staat het tweede pouleduel van de handbalsters op het programma. Zuid-Korea is de tegenstander. In de eerste wedstrijd werd Japan met overtuigende cijfers (32-21) verslagen door de wereldkampioen van 2019. Martine Smeets uit Geesteren kwam in de eerste wedstrijd in actie.

Tijd: 09.15 uur