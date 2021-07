'Corona-effect' op inbraakcijfers houdt aan: helft minder inbraken ten opzichte van 2019

Na het instellen van de avondklok op zaterdag 23 januari daalde het aantal woninginbraken scherp. In Overijssel werden in januari van dit jaar 158 woninginbraken geregistreerd. Dat waren er in januari 2020 nog 267. In februari werden dit jaar 67 aangiftes van woninginbraken opgenomen in Overijssel. In februari 2020 waren dat er nog 210.

Scherpe daling aantal woninginbraken tijdens avondklok (Foto: Archief RTV Oost)

Regionale cijfers

Tegen en na het einde van de avondklok op 28 april steeg het aantal inbraken weer. In Overijssel waren in april en mei dit jaar iets meer inbraken dan vorig jaar. Inbrekers sloegen in de eerste zes maanden gemiddeld 54 keer per dag toe. In alle provincies werd minder vaak ingebroken dan voor de coronacrisis. Friesland (57,5 procent minder), Limburg en Flevoland (-57,2 procent) noteerden de grootste daling ten opzichte van 2019. Dit zijn de Overijsselse inbraakcijfers:

Hoewel het aantal inbraken fors daalde, was het in bijna elke gemeente wel minstens één keer raak. In de Utrechtse gemeenten Baarn, Zeist en Lopik werden relatief de meeste inwoners het slachtoffer. Ook de Noord-Hollandse gemeente Laren telde relatief veel inbraken.

Hoe zit het bij jou?

Op deze kaart vind je per gemeente het aantal inbraken in de afgelopen zes maanden terug: