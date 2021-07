Kampeertent van Lars en zijn vrienden moedwillig afgebrand: "Wie doet nou zoiets?"

Een grote tent, verscholen achter de hoge maïs, in het buitengebied van Agelo. Wie waren ze hier tot last, vragen Lars Meijer en zijn vrienden zich af.

Tienduizenden euro's schade

Na een 'geweldig mooie week' dronken de kameraden zondagavond nog wat bij Lars' ouders. "Rond elf uur werden we gebeld door een voorbijganger, die vertelde dat hier de boel in de brand stond. Toen we hier aankwamen, sloegen de vlammen al metershoog uit de tent."

De schade is enorm: de koelkast die ze gehuurd hadden is zwartgeblakerd en van de eveneens gehuurde tent is weinig meer over. Dat er een bank in de tent stond, is niet meer te zien. "Er is met messen in de tent gesneden, waarschijnlijk zodat er nog meer zuurstof bij kon", vertelt Lars. Hij en zijn ouders schatten de schade op zo'n twintigduizend euro.

Lars bij de kampeertent in Agelo die volledig is afgebrand (Foto: RTV Oost )

Brandstichting

Even verderop in het weiland liggen nog wat verbrande resten. "Hier sliepen we afgelopen week. We zouden er zondagavond ook slapen, maar dat hebben we bewust niet gedaan omdat het zou regenen. Je wilt er eigenlijk niet aan denken wat er gebeurd zou kunnen zijn als we er alsnog geslapen hadden."

Van de politie hebben de vrienden te horen gekregen dat er vrijwel zeker sprake is van brandstichting. Vanmiddag gaan Lars en zijn ouders aangifte doen bij de politie. "We hebben geen idee wie dit gedaan kan hebben. We zijn er heel erg van geschrokken", verzucht hij. "Het besef moet ook nog komen wat er allemaal gebeurd is."