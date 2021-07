Van der Breggen niet gevallen van fiets, alleen tegengehouden tijdens verkenning olympische tijdrit

In eerste instantie kwamen er meldingen dat de Zwolse gevallen was, maar dit klopt niet volgens KNWU's technisch directeur Thorwald Venenberg. Die meldt bij de NOS dat ze werd tegengehouden voor een veiligheidscheck. Venenberg: "Anna wilde doorfietsen, omdat ze voor haar eerste verkenningsronde al een check had ondergaan. Bij zo'n check moet je denken aan dat de fiets door een scanner moet om te controleren dat ze geen explosieven bij zich heeft. Die official sprong voor haar fiets en hield haar tegen."

Verkenning

Waarschijnlijk had de official niet in de gaten dat de Nederlandse dames het parcours van de olympische tijdrit aan het verkennen waren. Van der Breggen stuikelde en haar fiets viel op de grond. Het voorval heeft geen gevolgen voor de tijdrit van Van der Breggen, die afscheid neemt van het internationale podium. "En die fiets is te repareren", zegt Venenberg. "Anna is er zelf nogal nuchter onder. Ze vraagt zich af waar alle commotie over gaat. Er is volgens haar niets aan de hand."

Anna van der Breggen is de huidige wereldkampioen tijdrijden (Foto: ANP)

Wereldkampioen

Van der Breggen is de heersende wereldkampioene tijdrijden en veroverde vijf jaar geleden de bronzen medaille op de tijdrit tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016. Ook nu behoort ze tot de medaillekandidaten en hoopt ze samen met Annemiek van Vleuten de blamage in de wegwedstrijd te kunnen wegspoelen.

Niek Kimmann liep een knieblessure op tijdens de verkenning (Foto: Orange Pictures)

Kimmann

Voor BMX’er Niek Kimmann liep een botsing met een overstekende official op de baan gisteren anders af. Hij heeft een barst in zijn knieschijf en het is maar zeer de vraag of hij donderdag überhaupt aan de start kan verschijnen.