Van der Breggen van de fiets getrokken tijdens verkenning olympische tijdrit

De Zwolse kwam hierdoor ten val, maar kon vrijwel direct weer opstaan. Van der Breggen heeft geen blessures bij deze val opgelopen en kon haar training na het wonderlijke voorval weer vervolgen.

Verkenning

Waarschijnlijk had de official niet in de gaten dat de Nederlandse dames het parcours van de olympische tijdrit aan het verkennen waren. Het voorval heeft op het eerste oog gelukkig geen gevolgen voor de tijdrit van Van der Breggen, die afscheid neemt van het internationale podium.

Anna van der Breggen is de huidige wereldkampioen tijdrijden (Foto: ANP)

Wereldkampioen

Van der Breggen is de heersende wereldkampioene tijdrijden en veroverde vijf jaar geleden de bronzen medaille op de tijdrit tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016. Ook nu behoort ze tot de medaille-kandidaten en hoopt ze samen met Annemiek van Vleuten de blamage in de wegwedstrijd te kunnen wegspoelen.

Niek Kimmann liep een knieblessure op tijdens de verkenning (Foto: Orange Pictures)

Kimmann

Voor BMX’er Niek Kimmann liep een botsing met een overstekende official op de baan gisteren anders af. Hij heeft een barst in zijn knieschijf en het is maar zeer de vraag of hij donderdag überhaupt aan de start kan verschijnen.