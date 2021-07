Bedrijfsbusje vliegt in brand op A35 bij Almelo, bestuurder haalt snel gasflessen uit laadruimte

De bestelbus is van een aannemer uit Winschoten. Hij was onderweg naar een klus, toen op de A35 ineens alle lampjes begonnen te knipperen. Met de gasflessen eenmaal op een veilige plek probeerde de aannemer de vlammen die al onder de motorkap vandaan kwamen te doven met een poederblusser. Hij kreeg al snel bijstand van de gealarmeerde brandweer die het busje afbluste.

Gasflessen en gereedschap snel uit brandend busje gehaald (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

Steenmarter

Volgens de brandweer kan het geknaag aan de leidingen van het busje door van een steenmarter de oorzaak van de kortsluiting en brand zijn geweest. Dat klonk de aannemer aannemelijk in de oren, want bij hem thuis in Windschoten hebben ze inderdaad last van een steenmarter.

De klus is waarschijnlijk afgebeld, het busje is meegenomen door een berger en het verkeer dat vanaf de Henriette Roland Holstlaan de A35 opreed moest even versneld via het verdrijvingsvlak invoegen op de snelweg vanwege de brandende bus.