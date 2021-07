Bruine Vloot diep in problemen nu de Duitsers wegblijven: "Dit houden we niet lang meer vol"

"Ik vrees met grote vreze dat er schepen ten onder gaan", verzucht schipper Rob Peetoom. "We staan nog overeind, maar hoe lang nog? Alle kosten gaan door en de banken en de verzekering wachten niet meer. Ik vind dit heel beangstigend."

'De pest in'

Rob is eigenaar van de klipper Avondrood en woordvoerder namens de Overijsselse schippers van de Bruine Vloot. Hij had deze week onderweg moeten zijn, maar net als veel collega's ligt hij nu met zijn schip aan de kade in Kampen: "Een collega was al onderweg om zijn gasten op te pikken, toen ze toch afbelden. Nog geen dag van te voren. Hij had goed de pest in, want A, de groep komt niet. En B, hij heeft wel kosten voor de brandstof en bemanning. Dat is echt heel wrang."

Een deel van de bruine vloot in Kampen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De schepen mogen wel varen, maar moeten wel aan allerlei coronaprotocollen voldoen. Op een schip voor dertig gasten met kleine hutten is het lastig de anderhalve meter te handhaven. Er kunnen dan maar tien tot twintig gasten mee. en dus zeggen de grotere groepen af, en is het voor kleine gezelschappen te duur om met zo'n groot schip op vakantie te gaan.

Duitse markt

De traditionele Hollandse zeilvloot is razend populair in Duitsland. Vrijwel elke Duitse middelbare school gaat wel een keer met de leerlingen op kamp met de Bruine Vloot. Zo'n 85 procent van de boekingen komt uit Duitsland, ziet Peetoom: "Dat is het grote probleem, Nu Nederland op de Europese coronakaart dieprood kleurt melden de Duitsers zich massaal af. "

In totaal varen er nog zo'n vierhonderd traditionele zeilschepen met gasten, met de thuishavens voornamelijk in Friesland, Overijssel en Noord-Holland. Deze provincies steunen een plan van de schippers om de Bruine Vloot meer te promoten in Nederland, zodat de schippers niet meer volledig afhankelijk zijn van de Duitse markt.

In plaats van varen, voeren de schippers nu onderhoud uit (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

'Chaos in de kop'

De onzekerheid over wat er wel en niet mag en of er nog wat gevaren kan worden, hakt erin bij de schippers, weet Peetoom. "Het is chaos in de kop, echt chaos in de kop. We staan nog overeind, maar je moet niet vragen hoe. Je weet ook niet wat er nu achter de voordeur gebeurt, steeds meer deurtjes blijven dicht. Het wordt steeds stiller. en dat vind ik wel beangstigend."

Als er schippers gaan omvallen is dat veel meer dan een bedrijf dat failliet gaat, weet hij. "Met elk schip dat noodgedwongen stopt met varen gaat er ook een stuk drijvend erfgoed ten onder. We hebben nu nog zo'n vierhonderd schepen, vaak ouder dan honderd jaar. Dat is uniek in de wereld en dat moeten we koesteren."

Vorig jaar hebben de schippers met succes actie gevoerd voor extra ondersteuning van de sector, maar de toegezegde subsidies worden pas vanaf oktober uitgekeerd. Ook de hoogte is nog niet bekend. Peetoom vreest dat dat voor veel schippers te laat komt.