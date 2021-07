Onze olympiërs vannacht en morgen: de laatste ontbrekende trofee van Van der Breggen

De Zwolse veelvraat, die aan het eind van het seizoen een punt achter haar actieve carrière zet, wist in haar rijke loopbaan al Nederlands-, Europees- en wereldkampioen tijdrijden te worden. Datzelfde rijtje heeft ze ook al in de wegwedstrijd achter haar naam staan.

Ontbrekende trofee

Vijf jaar geleden kroonde Van der Breggen zich ook tot olympisch kampioen in de wegwedstrijd van Rio de Janeiro. De enige grote hoofdprijs die nog ontbreekt op haar schoorsteenmantel is de olympische tijdrittitel. Vannacht vanaf 04.30 uur gaat ze als topfavoriete een gooi doen naar de hoogste trede op het ereschavot.

Anna van der Breggen gaat als één van de favorieten van start (Foto: Orange Pictures)

Wegwedstrijd

De weg naar de tijdrit ging niet over een leien dakje. In de wegwedstrijd van afgelopen zondag blameerde de Nederlandse equipe zich door het goud uit handen te geven na miscommunicatie.

Annemiek van Vleuten kwam met de handen in de lucht over de streep en dacht olympisch kampioen te worden, ware het niet dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer een minuut eerder al was gefinisht en daarmee het goud opeiste.

Verkenning verstoord

Daarnaast werd Van der Breggen dinsdagmiddag tijdens de verkenning in aanloop naar haar olympische tijdrit door een Japanse official tegengehouden. Waarschijnlijk had de official niet in de gaten dat de Nederlandse dames het parcours van de tijdrit aan het verkennen waren. Van der Breggen struikelde en haar fiets viel op de grond, maar gelukkig hield ze er niets aan over.

Van der Breggen als laatste van start

Aankomende nacht om 04.30 uur gaat de tijdrit van start. Van der Breggen begint haar race tegen de klok om 05.06 uur als laatste.