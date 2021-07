Zanger Wilfried neemt carnavalskraker op in stoomtrein: "Dit is fantastisch"

Zwijnenberg hoefde voor de video-opnames voor zijn nieuwe plaat 'De Polonaisetrein' niet lang te zoeken naar een geschikte locatie. "Ik kom zelf uit Haaksbergen, dus dan is het heel gaaf om in een echte trein te zitten. Zodoende ben ik bij het Spoorwegmuseum terechtgekomen en zij wilden heel graag meewerken. Dus vandaar in de stoomtrein."

Verkleedpartij

De soloartiest uit Haaksbergen, die vooral schlagers en volksmuziek maakt, krijgt voor de opnames hulp van tientallen figuranten. Uitgedost in Mariopak, een pak van NOS Teletekst of verkleed als sprookje; van alles komt er voorbij op het Haaksbergse perron. "We hebben mensen gevraagd om wat leuks aan te doen", zegt Zwijnenberg. "We hebben drie wagons: een blauwe, een groene en een rode. Daar gaan we verschillende opnames doen."

Een van de deelnemende figuranten is Marcel. "We kunnen even met z'n allen een feestje vieren. Het is nog geen carnaval. Het duurt nog even, dus vandaar dat ik besloot om mee te doen", vertelt hij.

Zanger Wilfried Wildschwein bij de video-opnames (Foto: RTV Oost)

Naar Boekelo

De trein rijdt voor de opnames heen en terug van Haaksbergen naar Boekelo. "Het is eigenlijk de normale rit zoals 'ie altijd plaatsvindt, alleen is het nu een polonaiserit. Dus wat feestelijker. Iedereen is in een goede stemming en vrolijk, dus het gaat helemaal goedkomen", zegt Zwijnenberg.

De videoclip van de plaat komt begin november uit.