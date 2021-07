Vooral niet-gevaccineerde coronapatiënten opgenomen in Deventer Ziekenhuis en MST

In de ziekenhuizen in Overijssel zijn de afgelopen zeven dagen 21 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Een week eerder waren dat er nog 26. "We nemen nu vooral mensen op die niet of niet volledig zijn gevaccineerd", zegt Bas Langeveld, longarts in het Deventer Ziekenhuis.

Langeveld: "Het zijn grotendeels mensen die in aanmerking zijn gekomen voor vaccinatie en al grotendeels gevaccineerd hadden kunnen zijn, maar om echt allerlei verschillende redenen toch niet gevaccineerd zijn. Het wordt ook niet altijd uitgevraagd waarom mensen niet gevaccineerd zijn, maar je kan denken aan principiële redenen of vanwege het gebruik van speciale medicijnen."

'Patiënten balen'

Bij ziekenhuis MST in Enschede klinkt eenzelfde geluid. "De meeste covid-19-patiënten die nu in MST liggen, zijn niet gevaccineerd. En in veel gevallen balen ze nu dat ze niet gevaccineerd zijn", zegt een woordvoerder.

Uit een rondgang door de NOS onder longartsen, blijkt dat ten minste driekwart van de huidige coronapatiënten in de ziekenhuizen in Nederland niet gevaccineerd zijn. De NOS deed navraag onder longartsen in alle Nederlandse ziekenhuizen. Het overgrote deel van hen reageerde.

In veel gevallen balen ze nu dat ze niet gevaccineerd zijn Woordvoerder ziekenhuis MST

Bewuste keuze

"Het zijn ook gewoon patiënten die een bewuste keuze hebben gemaakt om niet gevaccineerd te worden en dat is natuurlijk hun goedrecht", benadrukt longarts Langeveld. "Als je heel specifiek gaat vragen waarom mensen niet gevaccineerd zijn, dan wekt dat wellicht de suggestie dat wij daar een mening over hebben en mensen daarvoor veroordelen. Dat is natuurlijk niet zo. We stimuleren mensen om zich te laten vaccineren, dat zeker, maar het blijft de keuze van de mensen zelf."

Opvallend is dat een kleine groep van de coronapatiënten die recentelijk in het ziekenhuis lag, toch al volledig gevaccineerd was. Het gaat om zo'n negen procent, blijkt uit landelijke cijfers. "Dat wisten we eigenlijk ook al wel uit de studies", zegt Langeveld. "Het vaccin voorkomt heel veel corona, maar niet alles. Er zit een groep bij met mensen met bijvoorbeeld een afweerstoornis, van wie we van tevoren al wisten dat zij minder goed op het vaccin zouden reageren."

Deventer Ziekenhuis (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Isala, ZGT en Hardenberg

Isala merkt de scheidslijn tussen gevaccineerd en niet-gevaccineerd minder. "Het zijn patiënten in diverse leeftijdscategorieën. We weten niet of ze wel of niet gevaccineerd zijn", zegt een woordvoerder van het Zwolse ziekenhuis.

Ziekenhuizen ZGT in Almelo en Saxenburgh in Hardenberg willen uit privacyoverwegingen geen uitspraken doen over hun coronapatiënten. "Maar in het algemeen kan ik melden dat de vakantieperiode en de groei van ziekenhuisopnames ook bij ons een verhoogde druk en alertheid geeft", aldus een woordvoerder van Saxenburgh.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Overijssel is sterk gedaald. Twente telde in een week tijd (21 t/m 27 juli) 1.338 besmettingen, tegenover 2.595 die week ervoor. In IJsselland werden 778 nieuwe besmettingen vastgesteld. Een week eerder testten nog 1.792 inwoners positief. Deze weekcijfers geven volgens de GGD een betrouwbaarder beeld dan de dagcijfers, die vaak sterk schommelen.

Vaccinatiepercentage

Inmiddels hebben in dertien Overijsselse gemeenten meer dan 95 procent een eerste prik van het coronavaccin gekregen. De jongste leeftijdscategorie waar prikgegevens van beschikbaar zijn is die van 25 tot 44 jaar. In elf gemeenten is 75 tot 84 procent van die leeftijdsgroep is ten minste één keer gevaccineerd.