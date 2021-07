Ministerie doet onderzoek naar coronatester Lead Healthcare, bedrijf 'wordt mogelijk uitgesloten'

Testuitslagen die veel te laat of überhaupt niet binnenkomen, testlocaties die niet blijken te bestaan en een telefonische wachtrij van uren. De lijst met klachten over Lead Healthcare wordt met de dag langer, blijkt ook uit de berichtgeving van RTV Oost van vanochtend. In reactie op onze vragen laat het ministerie weten een onderzoek te beginnen naar de commerciële testaanbieder.

"De signalen dat de commerciële testbureaus waarbij je via testenvoorjereis.nl een afspraak maakt niet altijd in staat zijn de uitslag van een PCR-test binnen de gestelde termijn te leveren zijn bekend bij ons", zegt ministerie-woordvoerder Lisette Ebeling Koning. "Op de enorme grote hoeveelheid testen die wordt uitgevoerd - nu 1,4 miljoen - komt dit gelukkig niet vaak voor."

"Aantal partijen neemt het minder serieus"

Al komt het niet vaak voor, de woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt wel met een belangrijke kanttekening: "We zien helaas dat een aantal testaanbieders minder serieus met het testen van reizigers omgaat en niet voldoet aan de voorwaarden die we aan hun dienstverlening hebben gesteld. Na eerst een aantal testaanbieders gericht aangesproken te hebben, hebben we vorige week ook formeel een brief gestuurd om nogmaals te wijzen op de kwaliteit van deze dienstverlening."

"Specifiek over Lead Healthcare hebben we ook diverse klachten ontvangen, welke volgens Lead voor een deel komen door franchise-organisaties die zij hebben ingehuurd. Wij beginnen een onderzoek naar de verschillende klachten en zijn hier volop over met Lead in gesprek. Afhankelijk van de uitkomst hiervan en als de klachten zich blijven voordoen, kan dit tot gevolg hebben dat Lead als testaanbieder wordt uitgesloten van het verder uitvoeren van werkzaamheden voor testenvoorjereis.nl."