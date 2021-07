Onruststoker Zwolse buurt moet voor rechter verschijnen voor brandstichting in eigen huis

De verwarde man die op 19 juni is aangehouden op verdenking van het stichten van brand in zijn woning aan de Praetoriusstraat in Zwolle moet 4 augustus voor de rechter verschijnen. De man zit op dit moment vast, tot grote opluchting van de buurt.

De man zorgde al jaren voor veel overlast in de Zwolse wijk in Holtenbroek. De buren, die naar aanleiding van de laatste brandstichting opnieuw bij de gemeente hebben aangeklopt om in te grijpen, waren het meer dan zat.

Onveilig

Volgens hen veroorzaakt de man al jaren onrust met onder meer het stichten van brandjes, het gooien met spullen en het schreeuwen en bonken op muren midden in de nacht. Veel buurtbewoners voelen zich daardoor niet veilig.

In het kader van de wet aanpak woonoverlast heeft de gemeente het huis van de man verzegeld en is er een tijdelijk buurtverbod aan hem opgelegd. Dat verbod is inmiddels ook weer ingetrokken, omdat de man op dit moment dus vast zit voor brandstichting.

Omwonenden in de Praetoriusstraat hopen dat er met de vervolging door het Openbaar Ministerie en de rechtspraak op 4 augustus straks een einde komt aan de jarenlange reeks van overlast incidenten in de wijk. “Nu hij sinds juni vast zit merk ik pas hoeveel rust er weer is gekomen. Ik was altijd alert en op mijn hoede als hij thuis was. Nu kan ik tenminste weer rustig slapen”, zegt een buurvrouw.

Woning te koop?

Of de man naar zijn woning terugkeert, is officieel niet bekend. De gemeente mag daarover uit privacyoverwegingen niets zeggen. Maar via een bekende van de familie van de man is in de buurt bekend geworden dat hij zijn woning gaat verkopen. Volgens de geruchten wil hij zelf ook niet meer terugkeren naar zijn huis.

“Officieel weten we van niks", zegt een buurvrouw. "Maar we hebben wel gezien dat al zijn spullen inmiddels uit het huis zijn weggehaald. Wat wij horen is dat hij gaat verhuizen naar een begeleid wonen huis. Maar ik geloof het pas als het bord 'woning te koop' in zijn tuin staat.”

?