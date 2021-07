Twentse vrouw moet maanden de cel in wegens oplichting

Ze moet overigens nog langer dan negen maanden in de gevangenis verblijven, want het is niet de eerste keer dat ze voor oplichting is veroordeeld. Ze had nog een voorwaardelijke straf van tien maanden openstaan, die moet ze nu ook uitzitten.

De vrouw benaderde eind vorig jaar meerdere inwoners van Enschede en Almelo. Met verhalen dat ze zich had buitengesloten. Ook ging het over in ziekenhuizen opgenomen of overleden familieleden. Op die manier wist ze op meerdere adressen geld los te peuteren. De opbrengst ging rechtstreeks naar de drugsdealer, voor cocaïne.

Volgens de rechtbank ondermijnt het gedrag van de Twentse het vertrouwen dat mensen moeten hebben in anderen. Door haar toedoen zijn burgers minder snel geneigd iemand in nood te helpen.