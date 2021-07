Werkstraf geëist tegen Pool zonder rijbewijs voor veroorzaken frontale aanrijding

Voor de rechtbank in Almelo is een werkstraf van 150 uur geëist tegen een 28-jarige man uit Polen. De man belandde in oktober 2019 op de verkeerde weghelft van de Ootmarsumsestraat in Almelo en botste frontaal tegen een tegemoet komende auto.

De inzittenden daarvan raakten wonder boven wonder niet zwaar gewond. De Pool had geen rijbewijs. De auto waarmee hij de aanrijding veroorzaakte, was niet verzekerd en bovendien ook nog eens voorzien van valse kentekenplaten.

Tegenover de politie verklaarde de arbeidsmigrant dat hij in slaap was gevallen na een lange dag werken. Ook vertelde hij dat hij onwel was geworden, waardoor hij de macht over het stuur was verloren. Tijdens de rechtszaak wist de man niet meer wat er gebeurde. "Het is al zo lang geleden."

Volgens de Pool wilde hij de auto naar een sloper in Albergen brengen. Hij zou naast zijn werk nog een handeltje in auto's hebben, maar dit voertuig was rijp voor de sloop. De man bezwoer de rechters dat hij anders nooit reed in auto. "Ik ben automonteur en daar heb je geen rijbewijs voor nodig. Ik kan zien aan de onderdelen of ze het doen" aldus de Pool.

Naast de werkstraf eiste de officier van justitie boetes voor het onverzekerd rijden met valse kentekenplaten. Ook zou de man een rijontzegging van een half jaar moeten krijgen. De uitspraak is op 9 augustus.