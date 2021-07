Van der Breggen kan leven met brons: "Kon gewoon niet harder"

Anna van der Breggen heeft in haar laatste olympische wedstrijd genoegen moeten nemen met een bronzen plak. De renster uit Zwolle had gehoopt op goud, maar het werd dus een derde plek. Het goud was voor landgenote Annemiek van Vleuten.

"Het is mijn derde olympische medaille, daar ben ik blij mee", zegt Van der Breggen na afloop voor de camera van de NOS. "Ik had wel meer gehoopt, want ik ging natuurlijk voor goud. Maar ik voelde al vrij snel dat het niet zo goed ging. Het voelde niet zoals in de laatste tijdritten. Ik heb er alles aan gedaan, gevochten tot het einde en uiteindelijk was het nog een medaille."

Beste dag

Een verklaring voor haar mindere vorm heeft Van der Breggen niet. "Het ging gewoon niet lekker. Sommige dagen kun je heel diep gaan, maar nu kon ik gewoon niet harder. Je hoopt op je beste dag, die had ik echter niet", vervolgt ze.

Laatste wedstrijd?

Van der Breggen maakte geruime tijd geleden al bekend na dit seizoen afscheid te nemen van de wielerfiets. Maar wat haar laatste wedstrijd is van deze jaargang, is nog maar de vraag. "Ik heb het nog niet precies gepland. Even kijken hoe ik me voel. Er komt nog een mooi WK aan, maar een beslissing heb ik nog niet gemaakt", besluit ze.