Niek Kimmann start ondanks harde val: "Geen fruitmanden sturen"

Niek Kimmann gaat gewoon van start ondanks zijn blessure na de aanrijding van afgelopen maandag. Volgens bondscoach Raymon van der Biezen is Kimmann, die in botsing kwam met een plotseling overstekende official, in staat om donderdag te beginnen aan de BMX-wedstrijden.

Van der Biezen wil vooral duidelijkheid scheppen rondom zijn rijder. "We lezen de meest wilde verhalen op social media en krijgen de vreemdste vragen. Niek en de ploeg willen graag duidelijk maken dat we gewoon aan de start staan en dat er geen fruitmanden hoeven te worden gestuurd. Hij zal pijn ervaren tijdens het rijden, maar de pijnstilling moet dat voor het grootste deel wegnemen. Garanties heb je nooit maar we hebben heel veel vertrouwen dat het gaat lukken om hem fit aan de start te krijgen."

Klein scheurtje

De bondscoach kon in eerste instantie niet geloven wat hij zag. "Je bedenkt het niet. Er steekt iemand over terwijl Niek met een gangetje van 50 kilometer in de lucht hangt. Hij kon geen kant meer op." De official is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, Kimmann brak zijn training af en kreeg na onderzoek te horen dat er een klein scheurtje in zijn knieschijf zit.

Pijnstilling

"Het is niet ideaal na vijf jaar trainen dat dit drie dagen voor de wedstrijd gebeurt", zei Van der Biezen. "De medische staf verwacht dat hij gewoon kan starten. We zullen pijnstilling nodig hebben, maar we denken dat hij voluit kan gaan. Er is geen beschadiging aan pezen of banden en ook geen risico dat hij die beschadigt door te fietsen. En Niek is ook wel wat gewend."

Rio

De onfortuinlijke BMX'er reed de Olympische finale van Rio met een beschadigde enkel nadat hij in de halve finale hard onderuit was gegaan. Tijdens het onderzoek stapte hij van de tafel bij de arts omdat hij zijn finale wilde rijden. Kimmann wordt woensdag en donderdag intensief behandeld aan de beschadigde linkerknie. "Hij heeft wel wat gefietst maar is net als de meesten niet op de baan geweest. Door de regen in Tokio leek het ons verstandig hier in het dorp te fietsen."

Kimmann rijdt op de Spelen de BMX-wedstrijden samen met landgenoten Twan van Gendt en Joris Harmsen. Bij de vrouwen doen Laura Smulders, Judy Baauw en Merel Smulders mee. Na de kwartfinales op donderdag worden vrijdag de halve finales en de finales om de medailles verreden.