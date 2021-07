Bijna 1.500 Overijsselaars erbij dit jaar, zoveel inwoners telt jouw gemeente nu

In Overijssel werden 5.570 kinderen geboren in de eerste helft van 2021 (Foto: ANP / Robin Utrecht)

Het aantal inwoners van Overijssel is de afgelopen zes maanden gestegen met 1.471. Er wonen nu 1.168.004 mensen in onze provincie. Bijna alle gemeenten groeiden het afgelopen halfjaar, al noteert studentenstad Enschede een opvallende daling.

De stijging in Overijssel komt overeen met de landelijke toename van het aantal inwoners. Er werden afgelopen halfjaar meer kinderen geboren en minder mensen emigreerden naar het buitenland dan een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Vooral in februari, maart en april kwamen er vergeleken met voorgaande jaren relatief veel kinderen ter wereld. De stijging compenseert deels de nog altijd hoge sterfte.

Met een toename van 333 inwoners noteert Zwolle in onze provincie de grootste stijging in absolute aantallen. In het eerste halfjaar werden in de stad 737 kinderen geboren. Vanuit andere gemeenten kwamen 2.795 mensen naar Zwolle, terwijl de stad 306 immigranten verwelkomde.

De grootste relatieve toename is voor de gemeente Borne, daar steeg het inwonerstal met 0,8 procent. Ook vorig jaar groeide Borne al flink, wat grotendeels te verklaren valt door de ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Bornse Maten. Vanuit andere gemeenten kwamen in de eerste zes maanden van dit jaar 664 mensen naar Borne.

Studenten Enschede

Van de 25 Overijsselse gemeenten zagen er 6 het aantal inwoners dalen het afgelopen halfjaar. Een kleine daling is te zien in Twenterand, Oldenzaal, Hellendoorn, Almelo en Dinkelland. Een meer opvallende krimp is er voor Enschede. Die gemeente telt momenteel 363 inwoners minder dan begin dit jaar, een daling van 0,2 procent.

De krimp is volgens woordvoerder Ruud Lutjenhuis van Enschede te verklaren door het grote aantal studenten in de stad. "Deze afname zien we eigenlijk elk jaar in de maanden januari tot en met juni, omdat het aantal studenten in de stad gedurende een studiejaar daalt." Ook andere studentensteden als Groningen, Wageningen, Utrecht en Maastricht zagen het aantal inwoners de afgelopen maanden dalen.

Het is dan ook niet zo dat studenten aan de UT en Saxion vanwege corona thuis bleven wonen, ondanks dat colleges grotendeels online werden gegeven en het gebruikelijke studentenleven vrijwel stil lag. De vraag naar studentenkamers in Enschede bleef onverminderd hoog, laat Kamerverhuur Enschede weten.