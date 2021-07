PVV wil dat provincie steun aan Bruine Vloot voorschiet

De schippers van de Bruine Vloot leken het seizoen goed te beginnen, maar inmiddels ligt een groot deel weer stil. De vloot is grotendeels afhankelijk van Duitse groepen en die zeggen massaal af door de hoge besmettingscijfers in Nederland. Dat brengt de schippers in grote problemen, meldde RTV Oost dinsdag.

Kost provincie niks

Voor Statenlid Joeri Pool reden om vragen te stellen gedeputeerde Boerman: "Als wij als provincie dat geld voorschieten kost het ons niks, we krijgen dat dan van het rijk wel weer terug. Zonder dat geld overleven veel schippers deze zomer niet".

Voor vragen aan gedeputeerde staten staat formeel een termijn van drie weken om te beantwoorden. Pool ziet graag dat het antwoord nu veel sneller komt: "Volgende maand moeten de schippers dat geld op hun rekening kunnen hebben. Dit moeten we niet onnodig lang laten liggen, want dan is het te laat".

Maritieme trots

Met het voorschot wil Joeri Pool twee vliegen in één klap slaan: "We ondersteunen hiermee hardwerkende ondernemers en voorkomen dat ze failliet gaan, en het is ook het behoud van ons historisch erfgoed, de maritieme trots van onze provincie".

Vorig jaar voerden de Bruine Vlootschippers met succes actie voor steun voor de sector. De overheid stelde toen 15 miljoen euro beschikbaar, dat moet wel verdeeld worden over 400 schepen in het hele land. Slechts een deel van de vloot ligt in Overijssel, in onder meer Kampen en Zwartsluis.