Isala zet in op zorg op afstand: binnen enkele jaren kwart van medische hulp niet meer in ziekenhuis

Patiënten met Astma of COPD worden inmiddels indien mogelijk via beeldbellen geholpen. Dit maakt meer patiëntcontacten mogelijk, en scheelt patiënten veel gereis. Isala werkt hiervoor met een app die de patiënt thuis op de telefoon installeert. Hierop vult deze regelmatig een vragenlijst in die aangeeft hoe het gaat. Daar rolt een score uit die aangeeft hoe het er voor staat.

Een patiënt kan zich op het spreekuur prima voelen, maar de volgende dag veel slechter. Liesette Hulstein, verpleegkundig specialist longgeneeskunde

Volgens Liesette Hulstein, verpleegkundig specialist longgeneeskunde, lopen patiënten geen risico dat de zorgverlener dingen mist zonder een persoonlijke ontmoeting. “In tegendeel. Dankzij de vragenlijst kunnen wij op ons dashboard eerder zien of er reden is om eerder contact met de patiënt op te nemen.” De app zorgt voor langdurige controle die volgens Hulstein veel problemen juist kan voorkomen. “Een patiënt kan zich op het spreekuur prima voelen, maar de volgende dag veel slechter. Door connected care kunnen we daar sneller en beter op inspelen.”

Hand op de knip?

Het is zeker geen bezuinigingsoperatie zegt Tom Faber, programmamanager Connected Care bij Isala. “Het is misschien zelfs iets duurder, omdat we ook moeten betalen voor de app. Het is vooral een manier om meer patiënten te kunnen helpen. Ook sorteren we voor op een mogelijk tekort aan zorgpersoneel in de toekomst. Dankzij connected care kunnen zorgverleners meer patiëntcontacten hebben.” Het aantal patiënten dat van deze dienst gebruik maakt is flink gestegen door de coronacrisis. “We begeleiden er nu vier keer zoveel via connected care als vóór corona.”

En daarmee stopt het niet wat Faber betreft. Volgens de programmamanager is het zeker denkbaar dat in de toekomst ook voor patiënten met andere aandoeningen zorg op afstand wordt aangeboden.

Als het alleen per telefoon was geweest, had ik het een stuk minder gevonden Mevrouw Van Houten, patiënt

Mevrouw Van Houten is een van de patiënten die al sinds het begin van het programma meedoet. Ze ervaart het als heel prettig. “Het is wel eens voorgekomen dat ik de vragenlijst invulde en dacht ‘oh het valt allemaal wel mee’ maar dat ik toch door Isala werd gebeld. En dat was maar goed ook. Ik vind dit prettiger dan elke keer naar het ziekenhuis moeten. Het scheelt veel gereis en energie. Het is ook fijn dat de gesprekken via beeldbellen gaan, dat je elkaar kan zien. Als het alleen per telefoon was geweest, had ik het een stuk minder gevonden.”