Hoe kijken onze hogescholen en universiteit uit naar het nieuwe schooljaar?

Hogescholen en universiteiten willen vanaf september weer terug naar het 'oude normaal'. Dus fysieke lessen zónder toegangstesten of de anderhalvemeterregel. Dat maakten de Vereniging van Universiteiten en Vereniging van Hogescholen deze week bekend. Maar hoe staan de Overijsselse onderwijsinstellingen daar tegenover? We vroegen het de drie grootste onderwijsinstellingen van Overijssel.

Universtiteit Twente, Enschede

De universiteit wil met ingang van het nieuwe schooljaar ook graag alle studenten fysiek in de lessen zien. "Wij staan volledig achter de oproep van de Vereniging van Universiteiten. We willen volledig fysiek onderwijs, zonder beperkingen. Vooral omdat wij een technische universiteit zijn, dan is fysiek onderwijs veel handiger in plaats van online lessen", vertelt woordvoerder Laurens van der Velde.

"Voor de vakantie hebben we in mails studenten en personeel ook verzocht om zich te laten testen als dat nodig is en vaccineren. We hebben veel aan extra informatievoorziening gedaan voor onze internationale studenten, omdat zij vaak nog een DigID moeten aanvragen en dat soort dingen. Verder zijn we aan het kijken of en hoe we prikken laagdrempeliger kunnen maken. De priklocatie zit hier op loopafstand, dus we moeten kijken wat zinvol is."

Hogeschool Saxion, vestigingen in Enschede en Deventer

Saxion verwelkomt de studenten graag weer op school, maar niet ten koste van alles. "Wij begrijpen het verzoek en de roep, want iedereen snakt ernaar. Het moet alleen wel veilig en verantwoord zijn. 13 augustus is voor ons een heel belangrijk moment, vanaf dan kunnen we gaan plannen", legt Hans ten Brinke van Saxion uit. "Afgelopen jaar hebben we al wat ervaring opgedaan met het handhaven van RIVM-maatregelen, maar die kunnen in september heel anders zijn."

Vaccinatie lijkt een belangrijk wapen te zijn om weer in fysieke vorm lessen te geven. "Vaccineren is natuurlijk een belangrijk onderdeel. We hebben contact met de GGD over hoe we dat kunnen stimuleren, maar het is nu te vroeg om er wat over te zeggen."

Hogeschool Windesheim, Zwolle

Bij Windesheim volgen ze het standpunt van de Vereniging van Hogescholen. Woordvoerder Freek Hofland zegt dat de hogeschool zich voorbereidt op twee scenario's: een waarbij er daadwerkelijk weer fysiek les gegeven kan worden en online lesgeven. "Daarvoor komt 13 augustus duidelijkheid. Is fysiek lesgeven niet mogelijk, dan kunnen we snel terugschakelen naar de situatie van de laatste tijd waarbij we online les geven."