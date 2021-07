Heerlijke geuren in de kassen van Eef in Dalfsen: "Zo jammer dat het geen geur-tv is"

De kwekerij van Eef Stel is met recht een familiebedrijf. Eef is alweer de vierde generatie die aan het roer staat. Zijn voorgangers hangen, net als Eef zelf, aan de gevel. Diverse soorten kruiden tonen de gepassioneerde kweker. "Ik heb net wat kruiden geplukt. Als je dat in de blender doet, dat ruikt zo lekker. Er wordt ook een saus van gemaakt, alsof een engeltje over je tong pist."

'Meer smaak'

Bij de kwekerij worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. De diverse kruiden zijn puur natuur. Zwitsers munt, hemels kruid: allerlei soorten komen voorbij. "Alles wat ik plant heeft na drie weken groeien vijftig procent meer smaak. Dat is bewezen."

Inmiddels gebruikt het bedrijf al 25 jaar geen kunstmest. "Het is zo gegroeid. We gebruiken biologische koe- of kippenmest en sporenelementen. Met elkaar geeft dat een product wat weer smaakt zoals in oma's tuintje vroeger de groenten smaakten."

