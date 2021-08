Handbike-wereldkampioen Jennette Jansen uit Westerhaar doet tijdens haar zevende paralympics gooi naar goud

Jennette Jansen werkt zich in een soort sauna in het zweet ter voorbereiding op de situatie in Japan. (Foto: Emiel Houben / RTV Oost)

Ze telt intussen 53 lentes en heeft in haar lange sportieve carrière een meer dan indrukwekkend palmarès opgebouwd. Ze was er al in 1988 bij in het Zuid-Koreaanse Seoul, waar ze op het onderdeel atletiek drie maal goud veroverde. "Vooral hoe ik toen werd gehuldigd in Westerhaar maakte grote indruk op mij."

Erelijst

Waarna ze dat in 1992 in Barcelona nog eens dunnetjes overdeed: twee maal ziver en eenmaal brons. Later maakte ze de overstap naar het rolstoelbasketbal, waarmee ze in 1996 in Atlanta zilver binnen haalde.

Maar na een schouderblessure had ze er even schoon genoeg van. Tot het weer ging kriebelen. "Londen volgde ik via de tv en toen ik dat zag, dacht ik: wat ben ik toch een sukkel, ik wil daar gewoon bij zijn!"

Grootgrutter

Voor Rio maakte opnieuw een 'carrière switch': deze keer naar de handbike. Waar ze prompt brons in de wegwedstrijd won.

Ze mag zich intussen dan ook grootgrutter in paralympisch eremetaal noemen: drie maal goud, drie maal zilver, twee maal brons.

Tokyo

Op dit moment bereidt de Westerhaarse zich voor op de paralympics in Tokyo. Dat ze zich wist te plaatsen, was eigenlijk niet meer dan logisch. Vooral nadat ze zich in 2017 helemaal op haar sportieve carrière stortte, maakte ze een stormachtige ontwikkeling door. Terwijl ze zich op dat moment toch al bijna Sarah mocht noemen...

A-status

"Ik had al sinds 2013 de zogenoemde A-status. Maar ik heb daar nooit gebruik van gemaakt. Heb er altijd naast gewerkt. 28 uur in de week. In de aanloop naar Rio stemde mijn werkgever ermee in dat ik een halfjaar sabbatical zou nemen. Toen ik echter na Rio weer 'gewoon' aan het werk wilde, bleek dat ontzettend lastig."

Daarop besloot ze in 2017 aanspraak te maken op haar A-status. Wat inhield dat ze als professioneel sporter aan de slag ging. "Als het om maatschappelijke zekerheid gaat, gooi je een hoop zekerheid weg, maar je kunt je wel helemaal op je sport storten."

Wat meteen z'n vruchten afwierp. "Drie jaar op rij werd ik wereldkampioen handbiken. Niet alleen in de wegwedstrijd, maar ook in het tijdrijden."

Hooggespannen verwachtingen

En dus zijn de verwachtingen voor Tokyo hooggespannen. Al tempert Jansen die enigszins. "Uiteraard ga ik voor goud. Zal alles doen wat in mijn vermogen ligt. Anderzijds moet ik wel realistisch zijn. Voor de Spelen gelden andere criteria dan voor bijvoorbeeld het WK. Bij andere toernooien worden paralympiërs ondergebracht in bepaalde klassen, waarbij wordt gekeken naar je handicap. Dat gebeurt aan de hand van medische keuringen. Bij de paralympics wordt iedereen bij elkaar ingedeeld. En krijg ik te maken met handbikers die vanwege hun handicap in het voordeel zijn op een heuvelachtig parcours. En in Tokyo krijgen we te maken met een heuvel met tien procent stijgingspercentage. Ik ga vanzelfsprekend voor het hoogst haalbare, maar juist die indeling maakt het allemaal wel heel onzeker."

Trainen in 'sauna'

Op 31 augustus komt ze in actie op de tijdrit, een dag later volgt de wegwedstrijd.

Tijdens de voorbereidingen heeft ze zo weinig mogelijk aan het toeval overgelaten. Om de loodzware klimatologische omstandigheden na te bootsen die haar straks staan te wachten, volgt Jansen trainingen in een soort sauna. Daarvoor kan ze terecht bij de Vroomshoopse vestiging van textielreiniger Springendal, waar de temperaturen flink worden opgestookt om het linnen weer schoon te krijgen. Ideaal dus voor de Westerhaarse om zich flink in het zweet te werken.

Hoe lang nog?

De onvermijdelijke vraag: hoe lang gaat ze eigenlijk nog door? "Dit worden mijn zevende paralympics, maar ongetwijfeld de meest bizarre ooit. Nu hebben we tijdens het WK al een voorproefje gehad: wedstrijden zonder publiek, dat gedoe met mondkapjes. De volgende paralympics worden in Parijs gehouden. Over drie jaar al. Misschien is al die corona-ellende juist wel reden om er nog een paar jaar aan vast te plakken. Met de hele familie erbij. Want dan hebben ze ook geen excuus meer dat ze er niet bij kunnen zijn, haha."