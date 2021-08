Paralympiërs bereiden zich voor op 'corona-gedoe' in Japan

Handbikester Jennette Jansen uit Westerhaar is er maar al te beducht op. In de aanloop naar de Paralympics doet de drievoudig wereldkampioen en grootgrutter in paralympisch eremetaal er alles aan om te voorkomen dat ze het gevreesde virus oploopt. Daarbij leeft ze de algehele richtlijnen strikt na. Afstand houden dus en vooral alle hygiënemaatregelen in acht nemen.

Jansen kreeg vanzelfsprekend de perikelen mee rond de beruchte 'coronavlucht' KL861, waarbij de Olympische sporters te midden van de overige passagiers zaten. Daar zouden meerdere sporters corona hebben opgelopen, waardoor ze de Spelen aan zich voorbij zagen gaan. "Hopelijk is er van die vlucht vooral heel veel geleerd", zegt Jansen. "In die zin was het wellicht een goede generale repetitie voor onze reis."

Medische mondmaskers

Zelf heeft ze zo haar maatregelen getroffen. "Mijn zus werkt in de gezondheidszorg. Van haar kreeg ik de tip om van die medische mondmaskers aan te schaffen. En voor de rest kan ik eigenlijk alleen maar hopen dat ik in het vliegtuig niet naast een wildvreemde beland."

"Dat we niet in een Olympisch dorp zitten, maar in een eigen hotel ben ik achteraf wel blij om. Voor de rest dreigen dit de saaiste Paralympics ooit te worden. In die zin was het WK in Portugal een goede testcase. Ook daar was publiek al niet welkom."

'Geen feestjes'

Dressuurruiter Frank Hosmar uit Haarle laat weten dat het een kwestie is van 'vooral zo voorzichtig mogelijk doen'. Ook hij leeft het Nederlandse coronaprotocol zo strikt mogelijk naleeft. "Afstand houden en vooral geen feestjes vieren."

Frank Hosmar treft zo zijn voorbereidingen om te voorkomen dat hij corona oploopt en daardoor de paralympics moet missen. (Foto: Robin Ammerlaan)

Voor de rest wordt alles in het werk gesteld om te voorkomen dat het misgaat. Dat houdt in dat er volop moet worden getest. Hosmar: "Voor vertrek is er al bloed afgenomen om te controleren op antistoffen en voor de rest worden we veelvuldig getest."

"Dat gebeurde meermalen voor vertrek vanuit Aken, waar we voor onze reis naar Tokyo met het oog op eventuele veterinaire ziekten eerst twee weken in quarantaine zaten. En ook bij aankomst in Tokyo zijn we meteen weer getest. Ik gebruik de gewone mondkapjes zoals het NOC*NSF die beschikbaar heeft gesteld. Verder is het vooral zoveel mogelijk opletten geblazen."