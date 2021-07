Mondkapjesboete: totale willekeur in Enschede

Sinds eind juni is er geen algemene mondkapjesplicht meer. Er zijn nog een paar plaatsen waar het dragen van een mondkapje nog wél verplicht is. Het openbaar vervoer is er daar een van. Zowel in bus en trein als op het perron moet je een mondkapje dragen. En daar wordt ook op gehandhaafd, zo ondervond RTV Oost-verslaggever Pepijn van den Brink op het station van Enschede.

"Serieus!?" Ik kon mijn oren niet geloven, maar hij zei het echt: "Je krijgt een boete voor het niet dragen van een mondkapje." Mijn collega stond twee meter verderop, voorbij de boa-muur. Met mondkapje op, en zonder boete. Ze lachte besmuikt.

Tuurlijk, ik had dat ding op moeten houden. Hem niet even af moeten doen, toen ik vanuit de broeierige trein het perron op stapte - waar een aangenaam briesje wat verkoeling bracht. Ik snakte naar frisse lucht, en was in de veronderstelling dat ik daarmee niemand kwaad deed.

Jong en blond

Hoewel de boete strikt genomen terecht is uitgeschreven, voelt dat niet zo. Om te beginnen: ik liep samen met met mijn vrouwelijke, jonge, blonde collega. Ook zij had haar mondkapje afgedaan toen ze uit de trein stapte. Samen liepen we ontmaskerd op de muur van boa's af. Beiden zochten we, lopend over het perron, in onze portemonnee naar onze OV-kaart. Vanwege de controle.

Mijn collega liet haar OV-kaart zien en kon daarna doorlopen.

Mijn collega liet haar OV-kaart zien en kon daarna doorlopen. Het enige dat zij te horen kreeg, was: "Doe je je mondkapje even op, jongedame?" Ik kreeg na de controle van mijn OV-kaart de vraag of ik mijn ID-kaart ook bij me had. Of mijn rijbewijs. En of ze die even mochten zien. "Natuurlijk, dat mag", zei ik. "Hoezo eigenlijk?" Toen volgde de mededeling dat ik een boete kreeg. Wat!?

Wel een boete, geen boete

Ik zal als blanke man de discriminatiekaart niet trekken (daar heb ik nogal een hekel aan), maar slachtoffer van volstrekte willekeur voel ik me wel. Niet alleen ten opzichte van mijn collega. Ook ten opzichte van een andere jonge vrouw, die nota bene in de trein geen mondkapje droeg. Zij werd na het uitstappen door de conducteur gevraagd waarom ze er geen op had, met de boodschap dat dat in de trein wel de bedoeling is. Voor de volgende keer. Een boete kreeg ze niet. En ik dus wel.

Mondkapjes zijn inmiddels alleen nog verplicht in bepaalde binnenruimten. Maar in treinen en op stations moeten ze nog wél op. Dat dat ook geldt voor winderige perrons, had ik niet helemaal scherp. Mijn fout. Maar is een waarschuwing dan niet genoeg?

Geen VAR

Dat is reden nummer twee waarom de boete me een wrange nasmaak geeft. Hele misdaden worden afgedaan met een voorwaardelijke straf, maar voor zoiets mag een brave burger bloeden. Want zo zie ik mezelf, als brave burger.

Ik houd me doorgaans keurig aan de regels, en maakte een kleine, totaal ongevaarlijke fout. Want geen mondkapje dragen op een vrij rustig en winderig perron, hoeveel draagt dat bij aan de verspreiding van corona? Uiteindelijk maakt dat natuurlijk niet uit; de boa deed waarvoor hij op aarde is: boetes uitschrijven. Maar voor mij voelt het wel zo.

Ik was geïrriteerd, maar onderging het uitschrijven van mijn boete lijdzaam en zwijgend. De discussie aangaan zou net zo zinvol zijn als een voetballer die tegen een rode kaart ageerde in het pre-VAR-tijdperk. Totaal kansloos dus. Ik gaf een verklaring op - maximaal één zin! - en vervolgde mijn weg. Checkte uit bij de poortjes en stapte de stationshal binnen. Een binnenruimte. Drie keer raden wat ik daar zag: mensen zonder mondkapje, die ongestraft bleven. Mooi is dat!

Strafblad

Dit is nu een een paar weken terug, vorige week viel de boete op de mat. Of, zoals dat met een duur woord heet: de strafbeschikking. Daarin stond: "Het is mogelijk dat van de strafbeschikking een aantekening wordt gemaakt in de justitiële documentatie. Meer informatie vindt u op www.cjib.nl/strafblad." Shit, dacht ik. Een strafblad!?

Geschrokken keek ik op de website waarnaar werd verwezen. Daar verdwaalde ik in de site van de Rijksoverheid, die van de ene naar de andere subpagina verwees zonder dat ik ook maar iéts wijzer werd. Na vier keer doorklikken had ik nog niet gevonden wat ik zocht. Tot zover de toegankelijke overheid.

Wat is dat voor ouderwets gedoe...

Mijn eigen - verondersteld blanco - 'strafblad' inzien kan, zo las ik op de website. Alleen niet digitaal. Je moet een heus verzoekschrift indienen. Schriftelijk, per post. Buitengewoon ingewikkeld. Wat is dat voor ouderwets gedoe. Dit is toch niet mijn overheid?

Knuffel van Grapperhaus

Oh, en bezwaar maken tegen mijn boete? Ook dat moet per brief - of fysiek aan de balie van een parket. Dan hadden knuffeldier Ferd Grapperhaus en gordeldier Sigrid Kaag het maar mooi makkelijk, na hun misstappen. Zij maakten gewoon een bedragje over naar een doel naar keuze...

Afijn. Ik ga in verzet, zoveel is zeker. Al moet dat per postduif. En ook al weet ik dat mijn bezwaar in eerste instantie automatisch (dat dan weer wel) zal worden afgewezen. Ik ga door naar de rechter, en acht mijzelf daar kansrijk. Met mijn collega als getuige en een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank in de hand. Zonder mondkapje op, want dat hoeft daar niet.

