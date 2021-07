Omgevallen boom vernielt huis in Vroomshoop: "Dat is de natuur, daar doe je niks tegen"

De ravage is groot bij de familie. Het dak is afgedekt met klapperende plastic zeilen, de tuin ligt vol scherven van dakpannen en rondom liggen de afgezaagde stukken van een forse eikenboom. Eigenlijk zouden ze vandaag op vakantie gaan, maar dat is nog even uitgesteld. Er moet nog van alles geregeld worden met de schade-expert van de verzekering en de aannemer.

Erwin van der Hall kan nog lachen, al is zijn huis zwaar beschadigd (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Tak voor het raam

De bui was kort, maar hevig. Het regende en waaide zo hard rond drie uur gistermiddag dat Erwin de boom niet eens hoorde vallen. "Ik keek uit het raam en ik zag een tak over het dak hangen. Voor een ander raam hing ineens ook een tak die er eerst niet was. Ik dacht, hé, dat klopt niet."

Het huis werd bedolven onder de grote eikenboom. Vooral het dak liep veel schade op. De boom is zo snel mogelijk door de brandweer weggehaald om meer schade te voorkomen en het huis is provisorisch ingepakt met tentzeilen. Wanneer de bewoners hun huis weer in kunnen, is nog niet bekend. Voorlopig slapen ze in een hotel in Hengelo. "Hebben we toch een beetje vakantie."