Onze olympiërs vannacht en morgen: Lieke Wevers in meerkampfinale

Martine Smeets

De Nederlandse handbaldames gaan vroeg in de nacht op voor hun derde zege op rij in de groepsfase. Vannacht is Angola de tegenstander van de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade, met daarin onder meer Martine Smeets uit Geesteren. Eerder won Oranje al van gastland Japan en Zuid-Korea. Bij winst tegen Angola doet Nederland heel goede zaken met het oog op het behalen van de volgende ronde.

Tijd: 02.00 uur

Voor Martine Smeets staat de derde groepswedstrijd op het programma (Foto: ANP)

Hoe is het met Niek Kimmann?

Een uurtje later mag Niek Kimmann laten zien hoeveel last hij heeft van zijn merkwaardige valpartij van afgelopen maandag. De BMX'er uit uit Lutten knalde tijdens een training hard op een official en liep een klein scheurtje in zijn knie op. Desondanks gaat hij gewoon van start in de kwartfinales.

Tijd: 03.00 uur

Hoe staat het ervoor met het fysiek van Kimmann? (Foto: ANP)

Lieke Wevers finalist meerkamp

In de Nederlandse middag verschijnt Lieke Wevers ten tonele in de finale van de meerkamp. De turnster uit Oldenzaal wist zich aanvankelijk niet te plaatsen voor de eindstrijd, maar door een afmelding van de geblesseerde Canadese Elsabeth Black mag Wevers alsnog haar opwachting maken.

Tijd: 12.50 uur