BMX'er Niek Kimmann overtuigend naar halve finales

De Luttenaar was donderdag over drie heats de sterkste in zijn startgroep. Een plek bij de eerste vier was nodig om de halve finales te bereiken.

Breuk in knieschijf

Kimmann reed met pijnstillers vanwege de breuk in zijn knieschijf. Die blessure liep hij maandag op tijdens een verkenning van de baan. Hij knalde vol op een onoplettende official.

Potje janken

"De schrik was groot. Ik heb na de val wel 's avonds een potje zitten janken", reageerde hij bij de NOS. "Na de val maakte ik me in eerste instantie meer zorgen om de official dan om mezelf. Maar ik voel me nu beter. Nu weer goed koelen en op naar morgen."

De halve finales en de strijd om de medailles volgen vrijdag. Ook Twan van Gendt en Joris Harmsen hebben zich daarvoor geplaatst.