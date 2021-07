Campers zijn populairder dan ooit: "Vrijheid in een huisje op wielen"

?De verkoop van campers blijft maar stijgen. Nog nooit werden er zo veel campers verkocht als het eerste half jaar van 2021. Mede door corona is kamperen in een huisje op wielen populair, dat merkt ook camperverkoper Mark Mink in Haaksbergen. "Het geeft beleving en vrijheid."

Op campercamping 'De Bentelosche Esch' stappen Ronald en Ria op hun fiets om even boodschappen te doen. Hun camper blijft achter op het veldje tussen de andere campers. Het stel uit Appelscha heeft het donkerrode kampeerbusje pas een week, maar het bevalt ze goed. "Had je het me na twee dagen gevraagd dan had ik gezegd dat ik alleen maar deuken in mijn hoofd had en koppijn van het hoofd stoten", zegt de bijna twee meter lange Ronald. "Maar nu begint het ontzettend te wennen. Het is leuk, je leert erin leven en je kan heerlijk buiten zijn."

Meeste campers ooit

Ronald en Ria zijn niet de enigen die dit jaar een camper hebben aangeschaft. Nog nooit eerder werden in Nederland zo veel campers verkocht als het eerste half jaar van 2021, meldt BOVAG. Dat de vraag naar nieuwe en tweedehandse campers stijgt merkt ook Mark Mink. Mink verkoopt caravans en campers in Haaksbergen.

"We zagen in 2020 al een groei in de verkoop van caravans, maar die zet dit jaar ook door." Landelijk steeg de verkoop van kampeerauto's met 43 procent ten opzichte van het het eerste half jaar van 2020. Bij Mink in Haaksbergen kunnen ze de vraag bijna niet meer aan. "Het is echt ontiegelijk druk. Wij verkopen bijna 50 procent meer campers."

Vrijheid

Volgens Mink is het de vrijheid die een kampeerauto geeft het belangrijkste. "Het is echt een huisje op wielen. Een beleving. Op het moment dat je er in stapt ben je op vakantie." Die vrijheid is ook voor Ronald en Ria belangrijk. De vijftigers kampeerden altijd met de tent. "Maar we zijn nu op een bepaalde leeftijd hè" grapt Ronald. "Met de tent heb je een bepaalde vrijheid en dat hebben we nu met een camper ook. Je kunt heerlijk buiten zijn en dat vinden we belangrijk. We willen niet de hele dag opgesloten zitten.

Terwijl Ronald en Ria op de fiets stappen komen Tessa en haar man de campercamping oprijden. Hun knalgele kampeerauto valt op. "Een opvallende kleur ja! We kunnen 'm altijd makkelijk terugvinden." Voor Tessa en haar man is de camper perfect. "Het past bij onze manier van reizen. We verkassen elke dag. We staan hooguit twee nachten op een camping." Dat de camperbus zo compact is vindt ze ideaal. "Je hebt alles aan boord." Toch zal ze snel afscheid moeten nemen van de gele bus, want ze krijgt binnenkort een nieuwe. "Hij wordt volgende maand gemaakt."

Van vijftig naar dertig

Dat de camper niet alleen meer voor gepensioneerden is merkt Mink heel goed. "De doelgroep is heel breed. De vijftig-plussers hebben nog een heel groot aandeel, maar we zien ook steeds meer jonge gezinnen en dertigers. De kleine bussen zijn populairder onder jongeren, die kort weg willen. De grotere campers, waarmee je langer op reis kan, vinden vooral oudere mensen fijn.