Huren vrije sector in Overijssel met ruim 5 procent gestegen

De gemiddelde huurprijs in de vrije sector is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gestegen in Overijssel. Ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar zijn de huren met 5,2 procent gestegen. Voor nieuwe huurders is de prijs in Overijssel gemiddeld vastgesteld op 10,24 euro per vierkante meter.

De stijging van de kale huurprijs in Overijssel komt precies overeen met het landelijke gemiddelde (5,2 procent). Dat blijkt uit cijfers van de NVM en Vastgoedmanagement Nederland. Overijssel is met een huur van 10,24 euro per vierkante meter nog altijd goedkoper dan het landelijk gemiddelde van 13,59 euro.

Hoe is het bij de buren?

Hoe verhoudt de vierkante meterprijs in Overijssel tot de provincies om ons heen? Drenthe is goedkoper en laat een daling zien. In Gelderland is een vierkante meter duurder dan in Overijssel, maar de stijging is daar minder groot ten opzichte van vorig jaar. Ook in Flevoland werd meer huur gevraagd per vierkante meter en daar stegen de prijzen ook harder dan in Overijssel.