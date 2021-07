Ilse Warringa uit Dalfsen over film De Luizenmoeder: "Juf Ank is rol die helemaal bij me past"

Ze stond vanmorgen met een heel goed gevoel op. De officiële première was vorige week, maar toen zat ze zelf in quarantaine. Vandaar dat het gisteravond dunnetjes voor haar werd overgedaan in aanwezigheid van familie en vrienden in theater Tuschinski in Amsterdam. Schrijver, regisseur en hoofdrolspeelster van de film De Luizenmoeder, Ilse Warringa, beleefde een topavond.

De belangstelling is groot, weet de uit Dalfsen afkomstige Warringa. "De mond-tot-mond reclame doet het goed. De teller stond gisteren al op 17.000 bezoekers. Dat is toch fantastisch!"

'Lastige combinatie'

Warringa schreef de teksten en regisseerde de film ook. "Dat is best een lastige combinatie, ja. Ook nog eens de hoofdrol spelen erbij. Maar gelukkig is Jan Albert de Weerd, de co-regisseur, er als ik de rol van juf Ank speel. Een heerlijke rol, die helemaal bij me past."

Volgens Warringa is het verhaal in de film een heel andere dan in de tv-series, die er al zijn geweest van De Luizenmoeder. "Het is wel dezelfde school en er zijn dezelfde personages. Maar verder gaat het over de doorgeschoten digitalisering in het onderwijs. Daar maak ik me best wel zorgen over."

'Tekst moet goed zijn''

Op de vraag of ze een strenge regisseur is reageert ze lachend. "Ik ben vooral een vriendelijke regisseur. Maar ik ben wel heel streng op de tekst. Die moet goed zijn."