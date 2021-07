Zwollenaar bekent twee jaar na dato te hebben geschoten in centrum van Zwolle

Een 25-jarige man uit Zwolle heeft voor de rechtbank bekend dat hij in juli 2019 een schot heeft gelost op de Oude Vismarkt in Zwolle. Bij het schietincident in het stadshart raakte destijds niemand gewond. Het zou volgens de officier van justitie meer als een bedreiging zijn uitgevoerd dan als een poging doodslag. Tegen de man werd een werkstraf van 160 uur en een voorwaardelijke celstraf van 140 dagen geëist.

Het incident gebeurde om acht uur op zondagavond 14 juli. De verdachte werd gebeld door zijn broer die samen met een vriend zou worden vastgehouden door een groep bewapende jongeren met wie ze al langere tijd overhoop liggen. Op bewakingsbeelden die tijdens de rechtszitting werden getoond is te zien dat op een gegeven moment de man met driftige passen komt aangelopen. Hij loopt eerst door, keert dan om en haalt uit een schoudertasje een vuurwapen tevoorschijn dat hij richt op de bedreigers van zijn broer.

Paniek

Er wordt wat heen en weer gelopen als plots van buiten het beeld een terrasstoel richting de Zwollenaar wordt gegooid. Hij schiet één keer en gaat er dan als een haas vandoor. Achtervolgd door de beschoten mannen. Op straat, vlak naast de plek waar het schot werd gelost, blijft een oudere man op zijn fiets verschrikt staan terwijl andere mensen in paniek vluchten. Als de politie ter plekke komt zijn alle betrokkenen weg.

Dat hij die avond een schot loste bekent de 25-jarige. "Ik schoot op de grond, ik wilde niemand raken", zegt hij. Dat hij überhaupt de trekker overhaalde zou komen omdat een van de belagers met de hand in een broekzak zijn richting op kwam rennen.

Ik was er niet om iemand te vermoorden verdachte

Nog een schot bij het ontladen

Het wapen, een omgebouwd alarmpistool, werd een dag later gevonden in de tuin van een woning aan de Oosterlaan. De bewoner probeerde het wapen te ontladen, maar loste daarbij per ongeluk een schot. De 25-jarige hield bijna twee jaar lang vol dat dit wapen niet het pistool was waarmee geschoten was. Al die tijd bleef hij volhouden dat hij het wapen in het water had gegooid op een andere plek in de stad.

Toen de Almelose rechters hem onder druk zetten en hem confronteerden met overduidelijk DNA-bewijs, gaf de Zwollenaar na overleg met zijn advocaat toe en biechtte op; "Ja, het was mijn wapen." Volgens de officier van justitie waren de Zwollenaar en zijn broer de avond voor het schietincident betrokken bij een mishandeling. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.