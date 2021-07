Belangstellenden gezocht voor start van herenboerderij

"Het is een coöperatie tussen zo'n tweehonderd huishoudens, die samen een boerderij exploiteren en hun eigen voedselproductie gaan verbouwen. Het is niet de bedoeling dat we zelf gaan boeren", vertellen Enschedeërs John Verweij en Arie Fokkink.

Aandeelhouders

En dat is uitdaging één: het vinden van een boer die dat voor de coöperatie wil doen. Ook wordt gezocht naar grond waar de herenboerderij gevestigd kan worden en er zijn aandeelhouders nodig; mensen die 2.000 euro inleggen en een abonnement afsluiten om wekelijks voedsel af te nemen.

Het begrip herenboerderij bestaat al een jaar of zes in Nederland. "De eerste was in Boxtel", vertellen Arie en John. "Er zijn er nu zo'n tien in Nederland en we zijn een half jaar geleden met het initiatief voor Twente begonnen."

'Volgende groeiseizoen'

De heren gaan ervan uit dat het zeker haalbaar is in Twente. "Het is ook de bedoeling dat we dat gaan realiseren en dat staat voor dit najaar op de planning. We hopen dan in het volgende groeiseizoen te kunnen starten."

Fokkink en Verweij realiseren zich dat de opbrengsten niet direct denderend zullen zijn. "Dat gaat wel een paar jaar duren voordat het goed en soepel loopt. Je kunt volgend jaar wel een appelboom planten, maar voordat je dan appels hebt....."

Er is inmiddels een website in het leven geroepen waar meer over de herenboerderij in Twente te vinden is. Daar kunnen belangstellenden zich ook aanmelden.